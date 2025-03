XV de France : Surprise, Antoine Dupont déjà oublié ?

Pierrick Levallet

Gravement blessé contre l’Irlande, Antoine Dupont a assisté au sacre du XV de France dans ce Tournoi des 6 Nations. Le demi de mêlée de 28 ans va toutefois manquer plusieurs mois de compétition. Les Bleus vont donc devoir faire sans lui. L’équipe entraînée par Fabien Galthié a toutefois trouvé un autre joueur important dans l’effectif.

«Nous en faisons un des joueurs les plus importants de l’équipe»

« Atonio ? À ses débuts, on a eu un regard sévère sur ses performances, et sur l’homme qu’il était. Aujourd’hui, nous en faisons un des joueurs les plus importants de l’équipe. C’est quelqu’un qui rassure énormément les personnes autour de lui. Uini n’a pas raté un seul entraînement depuis qu’il est avec nous, ni un seul entraînement sur la préparation physique de la Coupe du monde, et il a toujours le mot pour rire... » a ainsi révélé William Servat, coach des avants du XV de France, dans un entretien pour Midi Olympique.

«Il reviendra»

Le XV de France attend malgré tout avec impatience le retour d’Antoine Dupont. « Le rôle d’un leader, c’est d’inspirer les gens autour de lui dans un objectif commun. Pour cela, nous avons Antoine, mais aussi d’autres "capitaines" comme Greg Alldritt et Anthony Jelonch. [...] Antoine Dupont est un leader qui tire le groupe vers le haut. Il a aujourd’hui mal à un genou, mais il reviendra. La chance, c’est que notre porte-drapeau est entouré de personnes sur lesquelles il peut s’appuyer, qui sont ô combien importantes pour nous et pour le XV de France » a notamment confié William Servat.