Antoine Dupont de retour : Grosse annonce du XV de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Membre du staff de Fabien Galthié au sein du XV de France où il entraîne les avants, William Servat s'est longuement confié sur le rôle majeur occupe par Antoine Dupont au sein du groupe. Et alors que le capitale des Bleus sera absent pendant un long moment avec sa blessure au genou durant le Tournoi des 6 Nations, Servat annonce déjà un retour au plus haut niveau pour Dupont.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit le 8 mars dernier, lors du choc entre l'Irlande et le XV de France en plein Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont reviendra-t-il à son meilleur niveau une fois qu'il aura traversé cette dure épreuve ? William Servat, entraîneur des avants du XV de France, a lâché quelques éléments de réponse dans un entretien accordé au Midi Olympique ce lundi. Et il prévoit déjà un retour au premier plan pour Dupont.

« Nous avons Antoine, mais aussi d’autres "capitaines" »

Servat se confie dans un premier temps sur le leadership d'Antoine Dupont et des autres cadres du vestiaire : « Le rôle d’un leader, c’est d’inspirer les gens autour de lui dans un objectif commun. Pour cela, nous avons Antoine, mais aussi d’autres "capitaines" comme Greg Alldritt et Anthony Jelonch, par exemple, et de nombreux autres joueurs avec beaucoup d’expérience, qui sont des compétiteurs hors pair. Parfois, dans les équipes, il y a des "capitaines de beau temps". Ce sont des joueurs qui se veulent leaders mais qui, au final, ne gagnent pas grand-chose et ne fédèrent pas beaucoup. Or, nos leaders sont des joueurs inspirants. On n’a pas simplement des leaders de vie ou de vestiaire : ils sont des leaders de gagne. C’est une chance d’entraîner de tels joueurs, c’est magnifique », confie le membre du staff du XV de France.

« Il reviendra »

Et il annonce ensuite le retour d'Antoine Dupont une fois qu'il sera remis de sa longue blessure : « Un projet est toujours porté par des personnes particulières, comme le XV de France en a toujours connu avec les Serge Blanco, Jean-Pierre Rives ou Thierry Dusautoir, qui emmenaient leurs partenaires autour d’eux. À l’image de ces grands noms que je viens de citer, Antoine Dupont est un leader qui tire le groupe vers le haut. Il a aujourd’hui mal à un genou, mais il reviendra. La chance, c’est que notre porte-drapeau est entouré de personnes sur lesquelles il peut s’appuyer, qui sont ô combien importantes pour nous et pour le XV de France ». Le message est passé pour le capitaine du XV de France...