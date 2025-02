Ntamack relance les «tensions» : Clash au XV de France ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Suspendu pour le match en Italie en raison de son mauvais geste contre le Pays de Galles en ouverture du tournoi des 6 Nations, Romain Ntamack sera finalement remplacé par Thomas Ramos puisque Matthieu Jalibert est finalement écarté. Une décision qui fait débat, et Laurent Labit n'hésite pas à évoquer certaines « tensions » en interne dans le groupe de Fabien Galthié.

Le choix de Fabien Galthié pour le prochain match du XV de France en Italie sont loin de faire l'unanimité ! En l'absence de Romain Ntamack à l'ouverture (suspendu), le sélectionneur a finalement décidé de privilégier Thomas Ramos à ce poste, et Léo Barré jouera à l’arrière. Matthieu Jalibert, décevant lors du dernier match des Bleus contre l'Angleterre, sera quant à lui écarté. Et cette suspension de Romain Ntamack semble donc raviver de vieilles tensions au sein du XV de France...

« Jalibert ? Il y a toujours des tensions »

Interrogé par RMC Sport, Christian Labit évoque ce traitement de Matthieu Jalibert au XV de France, et ne tombe pas des nues : « Est-ce que je suis surpris? Surpris, on l’est tous. Autant pour Matthieu Jalibert on l’est un peu moins, parce que ça fait quelque temps maintenant qu’on sent qu’il n’est pas vraiment dans le fonctionnement, qu’il y a toujours des tensions… », indique l'ex-international français. L'absence de Romain Ntamack provoque donc indirectement un véritable malaise...

« Une erreur de ne pas le remettre »

Damian Penaud est l'autre grand perdant de cette composition de Fabien Galthié, puisque l'ailier du XV de France est lui aussi écarté en raison de son manque de travail défensif. Et ce choix interpelle également Laurent Labit : « Mais je crois que Damian Penaud, on l’a fait revenir rapidement alors qu’il n’avait pas joué depuis un certain temps, et on a tenu à ce qu’il joue contre l’Angleterre sans vraiment être prêt. Je ne l’ai pas trouvé si mauvais que ça. On connait ses qualités, on sait qu’offensivement c’est un danger, l’un des meilleurs ailiers du monde. Aujourd’hui on a envie d’avoir des ailiers comme lui, des joueurs offensifs qui aiment le ballon, qui marquent des essais. Le retirer c’est changer à nouveau, redonner confiance à un autre joueur qui ne sera peut-être pas là pour jouer les Irlandais… Je trouve qu’on ne travaille pas assez la continuité (…) C’est je pense une erreur de ne pas le remettre. C’est mon sentiment. Mais c’est difficile aussi parce qu’on ne vit pas à l’intérieur du groupe, on ne voit pas ce qu’il se passe », explique-t-il.