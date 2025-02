«C’est une bonne chose», le XV de France se lâche sur le départ de Jalibert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour la rencontre face à l’Italie dimanche, Fabien Galthié a décidé de laisser quelques cadres sur le carreau comme Damian Penaud et Matthieu Jalibert. Les deux joueurs payent cash leur mauvaise performance face à l’Angleterre, lors du dernier match du Tournoi des Six Nations. Pour Pierre-Louis Barassi, ce n’est pas forcément une mauvaise chose.

Sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié a décidé d’opérer ses choix forts pour réveiller un groupe amorphe face à l’Angleterre lors du dernier match. Le technicien a décidé de placer Thomas Ramos au poste de numéro 10, au détriment de Matthieu Jalibert qui, malade, a quitté Marcoussis ce mercredi. Le joueur de l’UBB paye sa performance catastrophique lors du Crunch, tout comme Damian Penaud, également déclassé.

La concurrence ? Une bonne chose pour Barassi

Mais pour Pierre-Louis Barassi, la concurrence au sein du XV de France est primordiale car elle force les joueurs à performer. « C'est une bonne chose, parce que ça fait monter le niveau d'exigence et la compétitivité au sein d'un groupe » a confié le centre du Stade Toulousain et des Bleus en conférence de presse.

« On est tristes pour eux, mais... »

Barassi a déjà été touché par une décision favorable. Malgré tout, il valide les décisions fortes de Galthié. « C'est bien qu'on soit tous challengés, même si ça ne fait jamais plaisir quand ça nous arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça crée de l'émulation. Après, on aime les mecs, on est tristes pour eux, mais malheureusement, c'est le haut niveau, c'est comme ça. À un moment donné, il faut performer pour rester dans le groupe, que ce soit en équipe de France ou en club. C'est ce qui fait monter le niveau de tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. En revanche, on doit tous monter notre niveau de jeu pour pouvoir rester » a-t-il lâché dans des propos rapportés par L’Equipe.