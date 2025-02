XV de France : Le cadeau inestimable d'Antoine Dupont !

Thomas Bourseau

Cette semaine, le XV de France a eu deux invités surprises au centre d'entraînement de Marcoussis. Emile et Nathan, respectivement âgés de 19 et 17 ans et touchés par des cancers, ont pu passer la journée avec la bande d'Antoine Dupont sous l'initiative du capitaine des Bleus. Un jour mémorable pour les deux fans de rugby avec un cadeau spécial signé de la main de Dupont.

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont ne montre pas seulement l'exemple sur les pelouses. A l'extérieur, le demi de mêlée des Bleus et du Stade Toulousain est tout autant engagé. Peiné par la disparition brutale d'Axel, défunt jeune rugbyman âgé de 14 ans fauché par un chauffard qui circulait en état d'ivresse le vendredi 14 février dernier, Dupont avait repost la publication du RC Labarthais qui rendait hommage à son ancien licencié parti bien trop tôt.

Antoine Dupont a ouvert les portes de Marcoussis à deux jeunes atteints d'un cancer

Ce mardi, le XV de France se trouvait à Marcoussis pour la préparation de son troisième match de ce Tournoi des 6 Nations. L'occasion pour Antoine Dupont après un accord avec l'association Aïda d'ouvrir les portes du centre à Emile (19 ans), atteint d'un cancer des poumons et des os, et à Nathan (17 ans) diagnostiqué d'un cancer du cerveau comme Le Parisien l'a souligné ce jeudi.

Le capitaine du XV de France les a invité à assister à la séance en salle des Bleus ainsi qu'à l'entraînement collectif à l'extérieur sans oublier la collation de quatre internationaux, Dupont en personne, Gaël Fickou, Pierre-Louis Barassi et Romain Ntamack.

Un maillot dédicacé et un short offerts à Emile et Nathan par Antoine Dupont

Pour couronner cette belle journée bien opposée à leur quotidien douloureux dû à leurs cancers respectifs, Antoine Dupont aurait offert à Nathan et Emile un maillot dédicacé chacun ainsi qu'un short pour qu'ils puissent se souvenir de cette journée spéciale auprès des meilleurs rugbymen tricolores et de leur porte-drapeau Antoine Dupont. A présent, place aux derniers ajustements dans les prochaines 48 heures pour le groupe de Fabien Galthié avant de s'envoler pour Rome et son Stade Olympique. Coup d'envoi à 16h dimanche entre la Squadra Azzurra et le XV de France.