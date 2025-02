Antoine Dupont, le coup de pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fabien Galthié et le staff du XV de France n'hésitent pas à prendre des décisions radicales, dont Matthieu Jalibert et Damian Penaud font actuellement les frais puisqu'ils ont été écartés pour le prochain match des 6 Nations face à l'Italie. Et Philippe Saint-André va d'ailleurs plus loin dans son discours : personne n'est intouchable chez les Bleus, même pas Antoine Dupont.

Après un premier succès convaincant contre le Pays de Galles (43-0), le XV de France a enchaîné sur une défaite dans son deuxième match du Tournoi des 6 Nations. Les Bleus se sont inclinés de justesse à Twickenham, face à l'Angleterre (26-25), et certains joueurs sont actuellement en train de payer ce revers outre-Manche. C'est le cas à l'ouverture pour Matthieu Jalibert ainsi que de Damian Penaud à l'aile, deux joueurs écartés par Fabien Galthié et le staff du XV de France pour le prochain match en Italie.

Saint-André calme le jeu pour Penaud

Bon nombre d'observateurs n'ont pas hésité à tacler Galthié ces derniers jours quant à sa décision de sanctionner deux joueurs du XV de France, mais de son côté, Philippe Saint-André se montre plus compréhensif. L'ancien sélectionneur des Bleus réagit notamment dans les colonnes de Sud-Ouest au principal reproche qui a été formulé à Penaud, à savoir le manque d'implication défensive : « On sait très bien que ça n’a jamais été son fort », estime Saint-André, qui perçoit cette sanction comme « une piqûre de rappel » pour l'ailier de l'UBB et du XV de France. Et lâche ensuite un coup de pression à Antoine Dupont, ainsi qu'à ceux qui se sentent confortablement installés dans cette équipe.

« Personne n’est intouchable, même pas Dupont »

« En sélection, tu n’es jamais titulaire à vie. Tu n’es pas dans un fauteuil, tu n’es pas un ministre. C’est une remise en cause pour toute l’équipe. Personne n’est intouchable, même pas Dupont. Il va sûrement en vouloir au staff, mais ça va bouger toute l’équipe », indique l'ancien sélectionneur du XV de France. Antoine Dupont est donc prévenu, il pourrait lui aussi être un jour être écarté malgré son statut de capitaine des Bleus et de stars du rugby français si ses performances ne sont plus à la hauteur. Le message est passé...