Mbappé : Le gros pétage de plomb en direct !

Tenant du titre en Ligue des champions, le Real Madrid a échoué dans sa quête de gloire. Le club espagnol a été éliminé par Arsenal et le plus terrible est que cette défaite ne souffre d’aucune contestation. Après cette élimination, plusieurs observateurs ont ciblé Kylian Mbappé, comme par exemple Walid Acherchour.

Si Walid Acherchour s’est mis en retrait de l’After Foot, il continue a donné son avis sur Winamax TV. Et le chroniqueur avait visiblement des choses à dires après l’élimination du Real Madrid en Ligue des champions et la piteuse apparition de Kylian Mbappé. Arrivé pour renforcer cette équipe, l’international tricolore l’a rendu méconnaissable.

Mbappé pointé du doigt

« Une saison de plus où le vainqueur de la Ligue des champions n’aura pas Mbappé dans son équipe. Il y a quand même des questions à se poser. Est qu’il est responsable ? Non, mais est-ce qu’il ne fait pas partie de ce qui ne va pas au Real Madrid ? Je pense que oui. Ça ne matche pas avec les autres. Son match, c’est non (…) La réalité est que ça ne se passait pas de la même manière la saison dernière. C’est un chemin qui est facile, mais l’effectif est moins bon avec lui » a-t-il déclaré.

« Il va falloir assumer ! »

Surtout, Acherchour constate que Mbappé ne fournit pas assez d’efforts dans cette équipe. Il appelle à une réaction et vite. « C’est implacable. La moyenne de kilomètres parcourue cette saison en Ligue des champions par Mbappé est de 6,2. Le pire est qu’il déteint sur les autres. Il court beaucoup trop peu. Il va avoir 27 ans en décembre prochain, il doit y avoir une remise en question sur son style de jeu, sa façon de jouer. Et il va falloir faire un choix entre lui et Vinicius ! Il va falloir assumer ! Si le PSG s’en sort contre Arsenal en montrant collectivement que c’est une meilleure équipe, il va falloir lui envoyer des Doliprane » a-t-il lâché.