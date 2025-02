XV de France : Un retour polémique annoncé !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des cadres du XV de France, avec notamment un Grand Chelem en 2022, Melvyn Jaminet a défrayé la chronique l’été dernier. Lors de la tournée en Argentine, l’arrière aux 20 sélection s’est rendu coupable de propos ouvertement racistes, ce qui lui avait valu une grosse suspension... qui prend bientôt fin.

Alors que certains peinent encore à digérer l’affaire Jégou-Auradou, voilà qu’une autre affaire épineuse fait son retour dans le rugby français. Suspendu initialement pour 34 semaines, ramenées à 26 après des travaux d’intérêt général, Melvyn Jaminet va faire son grand retour en Top 14.

Jaminet de retour

C’est en effet officiel, l’arrière international va retrouver pour la première fois les terrains de Top 14 depuis sa vidéo à caractère raciste ! Il est éligible pour la réception du Stade Français à Mayol pour la 17e journée du Top 14 et selon les informations de L’Equipe, il devrait vraisemblablement être remplaçant. Certains se demandent quel accueil il va recevoir, alors qu’Oscar Jégou comme Hugo Auradou avaient été copieusement sifflés lors de leurs retours respectifs après l’affaire de viol aggravé les concernant.

Remplaçant contre le Stade Français ?

Ce retour avait été bien préparé par le principal concerné, avec notamment un long entretien accordé à Rugbyrama et au Midi Olympique tout récemment. « Cette accusation est très grave et ne reflète pas du tout ce que je suis vraiment. Ceux qui me connaissent savent que je respecte tout le monde, sans distinction » a assuré Melvyn Jaminet. « Je ne suis pas et ne serai jamais raciste. Ce ne sont ni mes valeurs ni l'éducation que mes parents m’ont donnée ». Pour rappel, en pleine tournée avec le XV de France l’été dernier, il avait notamment déclaré dans une vidéo diffusée sur Instagram : « Le premier Arabe que je croise, je lui mets un coup de casque ! ».