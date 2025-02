XV de France : «Je ne suis pas raciste», il sort du silence après le scandale !

Axel Cornic

Renvoyé lors de la tournée estivale du XV de France en Argentine, Melvyn Jaminet avait provoqué des vives réactions après la publication dans laquelle il tient des propos ouvertement racistes. Des mois après l’évènement, l’arrière international du RCT s’est enfin expliqué, lors d’un entretien accordé à Rugbyrama.

L’image du rugby tricolore a pris un sacré coup l’été dernier. A l’autre bout de la planète, le XV de France s’est retrouvé au cœur de deux sombres affaires avec notamment l'accusation de viol aggravé visant Oscar Jégou et d’Hugo Auradou, mais également le dérapage de Melvyn Jaminet. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux où il apparaissait passablement alcoolisé, l’arrière de 25 ans avait notamment déclaré : « Le premier Arabe que je croise, je lui mets un coup de casque ! ».

« Je ne suis pas et ne serai jamais raciste »

Dans un long entretien accordé à Rugbyrama, le joueur du RCT s’est enfin expliqué concernant ces propos très graves, qui ont d'ailleurs eu des répercussions importantes sur sa carrière. « Cette accusation est très grave et ne reflète pas du tout ce que je suis vraiment. Ceux qui me connaissent savent que je respecte tout le monde, sans distinction. Je ne suis pas et ne serai jamais raciste. Ce ne sont ni mes valeurs ni l'éducation que mes parents m’ont donnée » a confié Melvyn Jaminet.

« J’ai paniqué, j’ai ressenti un mélange de honte et d’inquiétude »

« Tout est allé très vite et ça ne s’arrêtait plus. J’ai alors pris conscience de l’ampleur que tout ça avait pris » a poursuivi l’international français aux 20 sélections, qui avait été écarté de la tournée du XV de France par Fabien Galthié tout de suite après la publication de cette vidéo. « J’ai paniqué, j’ai ressenti un mélange de honte et d’inquiétude. Je savais que ça allait avoir de grosses conséquences. Je n’ai pas dormi pendant quarante-huit heures, derrière ça... ».