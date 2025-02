Fabien Galthié, le scandale est dénoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En vue du prochain match du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations face à l'Italie, Fabien Galthié a notamment décidé d'écarter Damian Penaud pour des raisons sportives. Un choix qui s'apparente presque à un scandale au yeux d'anciens internationaux, qui ne cautionnent absolument pas la gestion de Galthié avec certains joueurs et le font clairement savoir.

Les choix tactiques de Fabien Galthié font débat en ce moment au XV de France ! En plus de l'épineux cas Matthieu Jalibert, c'est une autre mise à l'écart qui pose actuellement question chez les Bleus : celle de Damian Penaud. Pointé du doigt après la défaite en Angleterre (26-25) en raison de son manque d’implication défensive, l'ailier de 28 ans ne sera pas aligné contre l'Italie dimanche (16h) et sera vraisemblablement remplacé par Théo Attissogbe dans la composition de départ du XV de France.

Sur les ondes de RMC Sport, c'est d'abord Laurent Labit qui a sèchement critiqué Fabien Galthié pour ce choix avec Penaud : « Je crois que Damian Penaud, on l’a fait revenir rapidement alors qu’il n’avait pas joué depuis un certain temps, et on a tenu à ce qu’il joue contre l’Angleterre sans vraiment être prêt. Je ne l’ai pas trouvé si mauvais que ça. On connait ses qualités, on sait qu’offensivement c’est un danger, l’un des meilleurs ailiers du monde. Aujourd’hui on a envie d’avoir des ailiers comme lui, des joueurs offensifs qui aiment le ballon, qui marquent des essais. Le retirer c’est changer à nouveau, redonner confiance à un autre joueur qui ne sera peut-être pas là pour jouer les Irlandais… Je trouve qu’on ne travaille pas assez la continuité (…) C’est je pense une erreur de ne pas le remettre. C’est mon sentiment. Mais c’est difficile aussi parce qu’on ne vit pas à l’intérieur du groupe, on ne voit pas ce qu’il se passe », a indiqué l'ancien joueur du XV de France. Et il n'est pas le seul à crier au scandale.

Interrogé par Ouest-France, Olivier Magne y est également allé de son tacle envers Galthié et le staff du XV de France pour défendre Damian Penaud : « C’est dur à vivre pour Damian. Sanctionner un garçon comme lui, ça paraît difficile. Et surtout ça questionne. Beaucoup de personnes s’interrogent au vu du gros potentiel qu’il offre sur le plan offensif, sur toutes les situations qu’il est capable de débloquer. Il a manqué des choses, ça arrive à tout le monde… Est-ce le choix le plus judicieux d’exclure, de désigner fautif un joueur qui n’était pas dans les meilleures conditions ? Je m’interroge. Les joueurs ne sont pas les premiers responsables. La responsabilité du manager est importante dans cette configuration. Une remise en question de l’encadrement est nécessaire ». Le message est passé...