«Je me suis trompé», Antoine Dupont l’a dégouté

Axel Cornic

Ce dimanche, le XV de France va se déplacer à Rome pour y affronter l’Italie, dans le cadre de la 3e journée du Tournoi des 6 Nations 2025. L’occasion pour Antoine Dupont de retrouver Martin Page-Relo, son ancien coéquipier au Stade Toulousain qui va évoluer en face de lui à la mêlée, avec le maillot de la Squadra Azzurra.

Après la défaite face à l’Angleterre (26-25), le XV de France est quasiment condamné à la victoire face à l’Italie. Et si Romain Ntamack, Damian Penaud ou encore Matthieu Jalibert ne seront pas là des raisons diverses, Fabien Galthié pourra compter sur son capitaine. Antoine Dupont sera en effet titulaire à la mêlée et il sera sans aucun doute remonté à bloc, après cet échec de Twickenham.

« Tu te rends vite compte que t’es pas forcément capable de faire tout ce qu’il fait »

En face de lui il retrouvera un joueur qu’il connait bien, avec Martin Page-Relo, qui s’est installé à la mêlée de la Squadra Azzurra depuis un an. Présent en conférence de presse ce mercredi, il s’est remémoré sa cohabitation avec Dupont du côté de Toulouse. « Jouer au côté d’Antoine, ça m’a fait énormément progresser. Tu regardes, tu t’inspires… Puis tu te rends vite compte que t’es pas forcément capable de faire tout ce qu’il fait » a lâché en rigolant, celui qui joue désormais au LOU.

« Je me suis trompé à vouloir trop faire du Dupont alors que je n’ai pas ses qualités »

« Tu prends ce que tu peux prendre et tu fais un mix avec tes qualités et donc t’essaies d’être un meilleur joueur » a poursuivi Page-Relo, qui a pu postuler à une place dans la sélection italienne grâce aux origines de ses grands-parents maternels. « Des fois je me suis trompé à vouloir trop faire du Antoine Dupont alors que je n’ai pas ses qualités. Il faut être assez lucide sur ses propres compétences. Mais c’est sûr que ça fait bien progresser ».