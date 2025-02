«Ce n’est pas la première fois», une star du XV de France sanctionnée ?

Axel Cornic

Deuxième meilleur marqueur de l’histoire du XV de France, Damian Penaud ne devrait pas être du déplacement à Rome, pour la 3e journée du 6 Nations 2025. Fabien Galthié aurait décidé de prendre de mesures fortes après la défaite face à l'Angleterre (26-25) et l’ailier en a fait les frais, ce qui n'a pas manqué de faire parler.

Favori pour le Grand Chelem, le XV de France a chuté dès la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations. Le piège anglais a marché à la perfection, même si les Français ont donné le bâton pour se faire battre avec des nombreuses fautes de main assez surprenantes. Cela a notamment été le cas de Damian Penaud, pourtant réputé pour être un marqueur cynique ainsi qu’un titulaire indiscutable depuis le début du mandat de Fabien Galthié.

« On n’a pas découvert à Twickenham que Penaud pouvait être parfois laxiste ou désinvolte en défense »

Et la sanction a été immédiate, puisque Penaud ne devrait pas faire partie du groupe qui se déplacera à Rome ce 23 février, pour y affronter l’Italie. Une information qui a beaucoup fait réagir ces dernières heures, avec notamment Guy Novès qui ne semble pas être d’accord avec Galthié. « On n’a pas découvert à Twickenham que Damian Penaud pouvait être parfois laxiste ou désinvolte en défense. Jusqu’ici, ses défauts passaient après tout le reste » a expliqué l’ancien sélectionneur du XV de France.

« On peut imaginer que ce n’est pas la première fois que Fabien et son staff alertent Damian »

« On parle d’un phénomène, d’un mec qui, huit fois sur dix a fait gagner son équipe, et pendant des années. C’est pour ça que je suis un peu surpris qu’il soit écarté, assez sèchement parce qu’il revenait de blessure en Angleterre » a poursuivi Novès, qui estime toutefois que cette décision radicale sur Damian Penaud cache peut-être un problème plus grand. « Je trouve ça dur mais, pour avoir un avis vraiment pertinent, un peu différent du café du coin, il faut vivre avec un groupe, savoir comment ça fonctionne. On peut imaginer que ce n’est pas la première fois que Fabien et son staff alertent Damian sur certaines lacunes. Et ça, c’est normal, le staff ne peut pas passer à côté »