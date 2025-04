«La meilleure équipe du monde» : Le PSG annonce du lourd pour cet été !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La saison s’annonce encore longue pour le PSG ! Du 14 juin au 13 juillet 2025, le club de la capitale se rendra aux États-Unis pour disputer la première édition de la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs. En plus du Paris Saint-Germain, l’Europe sera représentée par Chelsea, Manchester City, l’Atlético, le Real Madrid, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Benfica, le FC Porto, la Juventus, l’Inter Milan et Salzbourg. Si des critiques sont déjà émises à cause du rythme infernal que subissent les joueurs, Luis Enrique se montre quant à lui motivé par la compétition.

« On représentera la France, ça sera une motivation supplémentaire »

« C'est un format attirant, qui va être intéressant pour les supporters. Je pense que ça va définir la meilleure équipe du monde, a confié l’entraîneur du PSG en conférence de presse, rapporté par RMC. On ne parle pas encore de la Coupe du monde des clubs, toute notre énergie va dans le match de demain. On représentera la France, ça sera une motivation supplémentaire. De devenir une référence dans le monde entier, aussi. »

Les adversaires du PSG lors de la phase de groupes

Le trophée de la Coupe du monde des clubs 2025 est actuellement à Paris dans le cadre de sa tournée mondiale. Le PSG a rendez-vous avec l'Atlético de Madrid (dimanche 15 juin à 21 heures en France), Botafogo (dans la nuit du 19 au 20 juin à 3 heures du matin en France), et les Seattle Sounders (lundi 23 juin à 21 heures en France) lors de la phase de groupes.