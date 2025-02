XV de France - Ntamack : La décision impossible de Galthié

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la défaite en Angleterre, le XV de France va tenter de se relancer ce dimanche face à l’Italie. Et pour cette 3ème rencontre du Tournoi des VI Nations, Fabien Galthié doit encore faire sans Romain Ntamack. La question est alors de savoir qui occuperait le poste de demi d’ouverture. Un choix fort a été fait en positionnant Thomas Ramos en tant que numéro 10 alors que Matthieu Jalibert est lui retourné avec l’UBB. Une décision justifiée par Fabien Galthié.

Exclu face au Pays de Galles en ouverture du Tournoi des VI Nations, Romain Ntamack n’était pas là lors de la défaite du XV de France en Angleterre. Et voilà que le demi d’ouverture du Stade Toulousain va désormais manquer la rencontre face à l’Italie. Lors du Crunch, Fabien Galthié avait décidé de remplacer Ntamack par Matthieu Jalibert en tant que numéro 10. Mais face aux Italiens, c’est une autre décision qui a été prise et elle fait du bruit. En effet, Jalibert a été renvoyé à l’UBB tandis que c’est Thomas Ramos qui a été placé à l’ouverture.

« On aimerait tous les mettre mais ce n’est pas possible »

En conférence de presse, Fabien Galthié a été interrogé sur cette solution décidée pour remplacer Romain Ntamack. Le sélectionneur du XV de France a alors confié : « Pourquoi avoir choisi de repasser Ramos à l’ouverture et de me passer de Jalibert ? C’est l’équipe de France. On a 300 000 pratiquants en France. On aimerait tous les mettre mais ce n’est pas possible. […] Tous les joueurs sélectionnés le méritent. Dans le cas de Matthieu, il y a le retour de Léo Barré, qui a performé face à l’Argentine en novembre puis avec son club. Léo peut aussi jouer centre ou ouvreur, ce qui est intéressant avec ce banc en 7-1. Concernant Matthieu, rien n’est fermé. L’important, c’est de prendre soin de lui. Cette équipe a désormais l’habitude de vivre avec ces rotations ».

Galthié justifie ses choix

Avant d’affronter l’Italie, Fabien Galthié a également expliqué un autre de ses choix. « Pourquoi avoir fait le choix d’un banc de touche à 7 avants ? La notion de risque existe toujours à notre niveau, qui plus est avec un seul trois-quart remplaçant. C’est tactique et je ne vais pas entrer dans la stratégie. L’Italie est un adversaire très particulier. Avec des spécialistes sur certains secteurs de jeu, Gonzalo Quesada a transformé le visage de la squadra azzurra. On a donc choisi une stratégie pour répondre dans des secteurs clés où ils performent énormément, dont le jeu au sol », a-t-il confié.