Galthié panique, le XV de France en danger ?

Thomas Bourseau

Fabien Galthié prépare un déplacement importantissime en Italie pour le XV de France ce dimanche. Les Bleus doivent renouer avec la victoire dans ce Tournoi des 6 nations après s'être inclinés en Angleterre. Aux yeux de Vincent Moscato, le sélectionneur tricolore aurait peur de cette opposition italienne.

Les débuts du XV de France en ce Tournoi des 6 nations ne sont pas idylliques. Certes, l'équipe de Fabien Galthié a corrigé le Pays de Galles (43-0) fin janvier. Cependant, le voyage de la sélection tricolore à Twickenham le 8 février dernier n'a pas été couronné de succès. Bien au contraire. Restant sur trois succès de rang contre le XV de la Rose, l'équipe de France a été battue sur le sol anglais par les locaux (26-25). Au cours de la rencontre, les hommes de Fabien Galthié ont effectué 27 erreurs de main, rien que ça...

«Tu pars en Italie avec aucune certitude»

Le XV de France se trouve à présent dans l'obligation de faire un résultat à Rome ce dimanche 23 février contre la Squadra Azzurra qui se trouve dans une bonne dynamique du point de vue de Vincent Moscato. L'ancien talonneur du Stade Français et notamment international français a effectué la comparaison suivante sur les ondes de RMC ce vendredi.

« Actuellement, on ne fait pas notre meilleur rugby. Depuis cet automne, on a montré un autre visage. Ce n'est pas terrible en ce moment, on balbutie un peu. Contre le Pays de Galles c'était moyennasse. Contre l'Angleterre, très moyen. Donc à partir de là, tu pars en Italie avec aucune certitude. L'Italie qui a mis une trempe aux Gallois, ils sont dans les clous. Il faut faire très attention. Les mecs sont de haut niveau, les ailiers, ils ont une charnière très bonne. Ils jouent à très haut niveau depuis longtemps, ensemble, ils ont progressé ».

«Pourquoi tu crois qu'il fait 7-1 Galthié ? Parce qu'il craint de se faire démonter devant»

Vincent Moscato a au passage relevé une certaine nervosité chez Fabien Galthié. D'où son choix tactique pour affronter l'Italie dans sa composition de départ. « Pourquoi tu crois qu'il fait 7-1 Galthié ? Parce qu'il craint de se faire démonter devant. Pourquoi il allège sa deuxième ligne ? Pour pouvoir être sur le coup, pour avoir un mec comme Guillard qui rentre un peu partout, que ça court davantage et qu'ils soient sur les premiers ballons parce que les Italiens récupèrent énormément de ballons. Il veut alléger son pack pour pouvoir faire rentrer du sang neuf et du lourd après ».