Scandale raciste - XV de France : L’annonce explosive !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

231 jours plus tard, Melvyn Jaminet va redevenir un joueur de rugby. Comme annoncé par Pierre Mignoni, le joueur, qui avait défrayé la chronique en tenant des propos racistes, devrait faire son grand retour face au Stade Français ce samedi. En conférence de presse, le coach du RC Toulon a expliqué sa décision.

Sanctionné de 34 semaines de suspension en août 2024 pour des propos racistes, Melvyn Jaminet va faire son grand retour en Top 14. Pierre Mignoni a confirmé sa présence dans le groupe convoqué pour affronter le Stade Français samedi. « Ça fait huit mois qu’il bosse. Je crois qu’il a assumé. Il s’est exprimé dans les journaux. Il a fait ce qu’il avait à faire. Il a assumé. Il a pris sa part de responsabilité. Il a payé. Maintenant, on va parler de rugby » a déclaré le coach du RCT. Ces derniers mois, son équipe l’a accompagné sur le chemin de la rédemption.

Mignoni justifie son retour

« Il y a eu plusieurs étapes. Vous les connaissez. Je pense qu’on a fait les choses dans l’ordre. C’était important que le groupe soit au cœur du projet, de la réhabilitation. Une fois que tout le monde a accepté ça au sein du groupe, que tout le monde a géré ça, on l’a fait bosser sur des blocs de trois semaines. On a été à son soutien, surtout pour l'aspect mental. Il a fallu être proche de lui. Il fallait aussi qu’il assume les sanctions en menant des actions. Il continuera d'en faire. Ce n’est pas parce que ça s’arrête, que tout s’arrête » a confié Mignoni au sujet de l’international français.

« On veut le laisser tranquille »

L’un des objectifs du staff sera de le préparer à ce retour, mais aussi aux critiques qui vont forcément suivre. « Ça fait partie de mon rôle. On a souvent discuté. On est à son soutien. On a une aide extérieure également, notamment avec Pierre Dantin (consultant haute performance, NDLR). Il a aussi joué son rôle. Je ne peux pas tout vous dire, ce que l’on a fait ou pas. Ça reste ente nous. Je peux juste vous dire que l’on a été à son soutien. C’est aussi simple que ça (…) Il est juste heureux. C’est un jeune joueur qui va redécouvrir le haut niveau. Il a ce truc. C’est super. Maintenant, il faut qu’il gère ses émotions. On l’a préparé. Maintenant, on veut le laisser tranquille, laisser le rugby revenir » a confié Mignoni dans des propos rapportés par Rugbyrama.