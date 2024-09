Top 14 : Polémique après le retour de Jaminet, la réponse du RCT !

Axel Cornic

Ecarté par la FFR ainsi que par son club depuis son dérapage raciste sur les réseaux sociaux, Melvyn Jaminet a retrouvé les terrains de rugby. Suspendu jusqu’au 25 janvier prochain, l’arrière de 25 ans travaille à nouveau avec ses coéquipiers du RCT, ce qui n'a pas manqué de faire réagir depuis quelques jours.

Il a été l’un des visages de l’été noir du XV de France. Cadre du Grand Chelem de 2022 et réputé pour être l’un des meilleurs buteurs en circulation, Melvyn Jaminet a connu un coup d’arrêt brutal dans sa carrière après avoir tenu des propos ouvertement racistes, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Rugby - NFL : Décision historique pour Antoine Dupont ! https://t.co/AN9KQmEh54 pic.twitter.com/G5lj7fnmGa — le10sport (@le10sport) September 26, 2024

« Il s’est adressé à l’équipe avant de revenir, je pense que c’était nécessaire »

La réaction de la FFR a été immédiate, puisqu'il a tout de suite été écarté de la tournée estivale du XV de France en Amérique du Sud, avant d’écoper d’une suspension de 34 semaines. Il ne sera de retour que le 25 janvier 2025, mais on a déjà pu le voir à l’entrainement avec le reste de l’équipe du RCT. « Il s’est adressé à l’équipe avant de revenir, je pense que c’était nécessaire, et on est très contents de le retrouver. Même s’il ne jouera pas tout de suite, il reste un joueur important pour l’effectif » a confié son coéquipier Teddy Baubigny, en conférence de presse.

« Je veux qu’il aide vraiment le groupe à progresser et qu’il ait un rôle important »

« Il revient avec beaucoup d’humilité, d’envie et d’énergie. Il est très motivé et très bien physiquement » a expliqué de son côté Andrea Masi, entraineur des lignes arrières du RCT. « Je veux qu’il participe un peu plus au fur et à mesure dans la stratégie de l’équipe sur le jeu au pied et l’attaque, qu’il aide vraiment le groupe à progresser et qu’il ait un rôle important ». A noter que Melvyn Jaminet pourra réduire sa suspension de 34 semaines avec des participations à des actions sociales, avec un plan de réhabilitation mis en place conjointement par la FFR et Toulon.