Rugby - NFL : Décision historique pour Antoine Dupont !

Cette semaine, Antoine Dupont a posté une publication qui a enflammé la toile sur les réseaux sociaux. Vêtu d’un maillot des Chargers de Los Angeles, la star du Stade Toulousain devrait s’envoler pour la Californie afin de prendre part à un camp d’entraînement avec la franchise NFL. De quoi potentiellement ouvrir la voie d’une transition plus accessible entre les deux sports.

Star internationale, Antoine Dupont a récemment été récompensé. Le demi de mêlée du Stade Toulousain a été sacré meilleur joueur du Top 14, mais également meilleur joueur international français à XV et à sept lors de la Nuit du Rugby. Encore absent, le phénomène français n’a pas encore repris la compétition et se remet encore des Jeux Olympiques. En revanche, Antoine Dupont a enflammé les réseaux sociaux dernièrement.

Antoine Dupont va tester le football américain

Ce mercredi, la star de 27 ans a publié une photo sur les réseaux sociaux. Dans cette dernière, on y aperçoit Antoine Dupont faire sa valise avec un maillot des Chargers de Los Angeles, le tout accompagné d’une petite description « Off we go » (C’est parti, ndlr). Rapidement, les rumeurs ont commencé à enfler concernant le Français. D’après les dernières indiscrétions du site le Rugbynistère, Antoine Dupont devrait participer à un camp d’entraînement avec la franchise NFL basée en Californie. Selon Sud Radio, ce léger stage ne devrait durer que jusqu’au 30 septembre.

Louis Rees-Zammit avait ouvert la voie

Ce n’est pas la première fois qu’un joueur effectue cette « bascule » entre le Rugby et la NFL. En début d’année, l’ailier gallois Louis Rees-Zammit avait annoncé qu’il arrêtait définitivement sa carrière de rugbymen afin de rejoindre la NFL, lui qui a fini par signer un contrat avec les Chiefs de Kansas City. « Je veux profiter de cette opportunité pour annoncer une décision importante dans ma carrière, après avoir beaucoup réfléchit. Je suis très excité à l'idée de rejoindre une filière d'accès à la NFL dans l'idée d'intégrer une équipe en 2024 », déclarait ce dernier. Si ce n’est clairement pas l’intention d’Antoine Dupont, la renommée du joueur du Stade Toulousain pourrait donner des envies à certains rugbymen, de au moins, tenter l’expérience de cette discipline.