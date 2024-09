Rugby - Top 14 : L’UBB passe à l’action pour Jalibert !

Axel Cornic

International français et considéré comme l’un des meilleurs joueurs du Top 14, Matthieu Jalibert est en fin de contrat avec l’Union Bordeaux-Bègles. A 25 ans il semble se poser quelques questions sur son avenir, mais son club a bien l’intention de mettre le paquet afin de le convaincre et donc le garder encore des nombreuses années.

Alors qu’au football le mercato a fermé ses portes il y a quelques semaines, on rentre dans la période très chaude dans le rugby. Et cela concerne notamment Matthieu Jalibert, dont le contrat avec l’UBB se termine dans seulement quelques mois et qui aurait refusé plusieurs offres de prolongation depuis le printemps dernier.

« On est en discussions, il n’y a aucun problème »

Récemment interrogé sur son avenir à Bordeaux, l’ouvreur international s’est montré très évasif. « On va voir, je n’ai pas envie de me précipiter, je suis à un tournant de ma carrière. Je ne suis pas vers la fin, loin de là, mais je regarde aussi l’avenir. Je prends le temps de la réflexion » a expliqué Matthieu Jalibert. « Je vois qu’il y a beaucoup de spéculations. Ce n’est pas forcément la vérité. On est en discussions, il n’y a aucun problème. On va avancer doucement ».

Après Moefana, priorité à Jalibert ?

On pourrait bientôt connaitre l’issue de ce feuilleton ! L’UBB a en effet récemment officialisé la prolongation de Yoram Moefana jusqu’en juin 2028 et ce dossier clos, le temps semble être venu de se concentrer exclusivement sur l’avenir de Jalibert. Aucun montant ni durée de contrat n’a pour le moment fuité, mais il ne fait pas de doutes que les dirigeants bordelo-bèglais vont tout faire pour garder l’un des meilleurs ouvreurs de la scène européenne, titulaire avec le XV de France lors de la saison dernière. A noter que si récemment l’ouvreur semblait pouvoir rebondir au Racing 92 ou encore au Stade Français et à Toulon, les portes se seraient fermées pour le moment.