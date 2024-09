XV de France : Antoine Dupont affole les réseaux sociaux !

Axel Cornic

Après avoir raflé trois titres majeurs dont une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont savoure des vacances bien méritées. Mais la fin approche à grand pas puisque le demi de mêlée est attendu sur les terrains de Top 14 pour le début du mois d’octobre, avant une éventuelle convocation par Fabien Galthié pour la tournée de novembre du XV de France.

De la préparation à la Coupe du monde aux Jeux Olympiques de Paris 2024, l’année d’Antoine Dupont a été très chargée. C’est pour ça qu’on ne l’a pas encore vu sur les terrains français, puisqu’il bénéficie de vacances plus longues que ses coéquipiers du Stade Toulousain. Mais les vacances devraient bientôt finir !

Le retour approche pour Dupont

Récemment interrogé sur son retour, la star du rugby français a confirmé que son retour sur les terrains approche à grands pas. « Je commence à pointer de nouveau le bout de mon nez à l’entraînement pour ne pas trop perdre non plus » a expliqué Antoine Dupont. « Ça me donne envie de revenir avec les copains, j’étais hyper content de retrouver le groupe, l’ambiance, la vie de groupe au quotidien. Cet esprit d’équipe qu’on a à Toulouse, c’est ce qui nous permet aussi de gagner des titres ».

« Il arrive... »

A en croire les dernières indiscrétions, il devrait être de retour avec le Stade Toulousain le 5 octobre prochain face au Castres Olympique, ou alors pour la réception de l’ASM Clermont Auvergne, le samedi 12 octobre. Mais pour le moment Antoine Dupont semble bien vouloir profiter encore un peu, puisqu’il a publié une photo le montrant en train de fermer sa valise de voyage, un maillot de la franchise de football américain des Los Angeles Chargers sur les épaules ! Un cliché qui a beaucoup amusé ses coéquipiers toulousains, avec le centre Pita Akhi qui a notamment commenté d’un : « Nouveau sport ? ». Emmanuel Meafou est même allé jusqu’à tague le compte de la NFL, annonçant : « Il arrive... ».