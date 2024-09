JO 2028 : La grande annonce d’Antoine Dupont

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cette année 2024, Antoine Dupont avait décidé de relever un incroyable défi : disputer les Jeux Olympiques avec l’équipe de France de rugby à 7. Défi rempli avec à la clé une incroyable récompense puisque les Bleus ont tout simplement remporté la médaille d’or. Une aventure qui a complètement marqué Antoine Dupont et même si c’est dur de faire la transition du rugby à 15 au rugby à 7, la star du rugby à 7 n’écarte pas totalement une présence pour les prochains Jeux Olympiques, à Los Angeles, en 2028.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de rugby du monde actuellement, si ce n’est le meilleur, Antoine Dupont a prouvé à nouveau toutes ses qualités cet été. Alors qu’on savait à quel point il était impressionnant à 15, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France a excellé à 7 avec l’équipe de France lors des Jeux Olympiques. Ayant fait la transition spécialement pour ce grand rendez-vous, Antoine Dupont a époustouflé tout le monde et voilà que ça pourrait ne pas être la dernière fois qu’on le voit aux JO.

« Envie de faire Los Angeles »

En 2028, les Jeux Olympiques se disputeront à Los Angeles. Antoine Dupont pourrait alors être de la partie comme il l’a laissé entendre pour Tout Le Sport, même s’il ne jouera pas tout le monde avec l’équipe de France de rugby à 7 : « Honnêtement, faire les 2, c’est quand même compliqué. Je l’ai vécu pendant 6 mois. D’alterner le 7 et le 15, physiquement, c’est un travail qui est vraiment différent. Ce sont des efforts qui sont différents et un travail spécifique à faire. Je ne pourrai pas faire tous les ans évidemment. Mais quand on voit ce qu’on a pu vivre là, ces émotions, de vivre cette compétition de l’intérieur, évidemment que ça motive et qu’on a envie de faire Los Angeles et même ceux qui suivent. C’est magnifique vivre, mais la réalité est tout autre et je verrai dans 4 ans dans quel état je suis, comment ma carrière aura évolué ».

« On a vécu des moments incroyables »

Revenant également sur la folie vécue cet été avec les Jeux Olympiques à Paris, Antoine Dupont a également confié : « On est encore dans cet engouement des Jeux, tout le monde en parle. Dès qu’on nous croise, on nous parle que de ça, de la médaille. On a tous été emporté par la ferveur, l’engouement que ça a suscité. Ça nous a tous dépassé, on a vécu des moments incroyables qu’on n’aurait pas pu imaginer je pense. Ces Jeux Olympiques, le spectre touché est beaucoup plus large qu’un titre qu'on peut avoir avec notre club ou même avec l'équipe de France. Les JO c’est la compétition planétaire du sport ».