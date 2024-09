Rugby : Antoine Dupont annonce un changement après les JO de Paris 2024

Axel Cornic

Si Antoine Dupont était déjà l’un des joueurs les plus suivis de la planète rugby, il a franchi un cap important cet été, avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. En offrant à la France sa première médaille d’or en rugby à 7 il semble avoir une toute nouvelle envergure et s’affirme comme l’une des personnalités les plus influentes de sa génération.

Au rugby, on n’est pas forcément habitués à autant d’exposition. Déjà érigé en espoir de tout un peuple il y a un an lors de la Coupe du monde en France, Antoine Dupont est devenu l’artisan de l’un des plus grands exploits du rugby tricolore cet été, en remportant la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et forcément, sa vie a changé…

Rugby : Antoine Dupont dégoûte le Top 14, c'est historique ! https://t.co/65fjwtfdSI pic.twitter.com/5OIB3DHWg7 — le10sport (@le10sport) September 24, 2024

« Le spectre touché est bien plus large que ce qu’on peut rencontrer avec le Top 14 »

Car Dupont tenait tête à n’importe qui à l’applaudimètre lors des JO 2024, même des immenses stars comme Teddy Riner ou le jeune prodige Léon Marchand. Cela s’est d’ailleurs vu lors de la cérémonie de clôture, où il a été porte drapeau avec la cycliste Pauline Ferrand-Prévot. « On a bien senti qu’avec les JO, le spectre touché est bien plus large que ce qu’on peut rencontrer avec le Top 14 » a confié le rugbyman de 27 ans, en marge de La Nuit du Rugby 2024.

« C’est quelque chose qui est arrivé progressivement pour moi, ça ne m’est pas tombé dessus du jour au lendemain »

« On dépasse le cadre du rugby, on dépasse le cadre du sport » a assuré Antoine Dupont, dans des propos rapportés par RMC Sport. « Des gens qui ne s’intéressaient pas au sport se sont mis à soutenir les athlètes aux Jeux olympiques. C’est ça qui est beau, qui est fédérateur. Et bien évidemment s’en suit une notoriété qui s’accentue un peu, mais c’est quelque chose qui est arrivé progressivement pour moi, ça ne m’est pas tombé dessus du jour au lendemain. Je le vis de manière plutôt positive ».