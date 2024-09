Rugby : Antoine Dupont dégoûte le Top 14, c'est historique !

Axel Cornic

Ce lundi a eu lieu la traditionnelle Nuit du Rugby, où l’on récompenses les meilleurs joueurs ayant marqué le rugby français sur l’année. Évidemment, Antoine Dupont était la star principale de la cérémonie avec un nouveau doublé réalisé avec un titre de Meilleur joueur de Top 14 et de Meilleur international français.

Quand on pense qu’il a réalisé l’impossible, Antoine Dupont met la barre encore plus haut. Après la désillusion de la dernière Coupe du monde, la star du rugby français a fait une véritable razzia de titres avec le doublé Champions Cup et Bouclier de Brennus avec le Stade Toulousain, ainsi qu’une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en rugby à 7. A 27 ans, il semble toujours plus être l’un des meilleurs joueurs n’ayant jamais pratiqué ce sport.

Le doublé pour Antoine Dupont

Il était une nouvelle fois à l’honneur ce lundi, lors de La Nuit du Rugby 2024. Et il est rentré un peu plus dans l’histoire, puisqu’il a réalisé le premier doublé en remportant le titre de Meilleur joueur du Top 14 ainsi que de Meilleur international français, qu’il avait déjà raflé en 2021. Il est le seul à avoir réalisé un tel exploit, puisque seul l’ancien international Yannick Jauzion avait gagné dans les deux catégories, en 2005.

« On peut dire que c’est redondant, mais… »

Interrogé sur ces nouveaux trophées, Antoine Dupont est tout de même conscient qu’il ne devra pas se reposer sur ses lauriers s’il souhaite continuer à marquer le rugby de son empreinte. « On peut dire que c’est redondant, mais il faut mesurer la chance que l’on a de remporter des trophées individuels ou collectifs, on sait la difficulté que c’est que de remporter ce fameux Bouclier » a expliqué l’ancien capitaine du XV de France, d’après RMC Sport. « On s’entraîne au quotidien pour y parvenir, mais d’autres le font aussi et ne gagnent pas en fin de saison ».