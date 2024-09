XV de France : «Un peu gonflé», Antoine Dupont tourne enfin la page

Axel Cornic

S’il a fait l’impasse sur le dernier Tournoi des 6 Nations et toute la première partie de saison avec le XV de France, Antoine Dupont reste le rugbyman de l’année 2024. Son doublé avec le Stade Toulousain et surtout son passage plus que réussi à 7 pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 l’ont consacré comme l’une des figures les plus importantes de sa discipline, en France comme dans la planète entière.

On commence à manquer de superlatifs pour décrire Antoine Dupont. Tout ce que touche l’ancien capitaine du XV de France se transforme en or et on l’a vu cet été avec le rugby à 7 aux Jeux Olympiques de Paris 2024. La star de 27 ans a en effet offert aux rugby tricolore la première médaille d’or de son histoire, avec notamment une prestation XXL en finale face aux Fidji.

Affaire Jégou-Auradou : «Des violeurs», la victime balance sur le scandale https://t.co/umPSmQ3GiI pic.twitter.com/WU73ln2cjj — le10sport (@le10sport) September 22, 2024

« On m'a enlevé les plaques il y a quelques jours »

Cette victoire est belle surtout parce qu’elle est arrivée sur la pelouse du Stade de France, la même où les rêves mondiaux d’Antoine Dupont ainsi que de tous les Français avaient été brisés par l’Afrique du Sud. D’ailleurs, le demi de mêlée a récemment avoué qu’il en avait enfin terminé avec sa fracture au visage écopée il y a un an, tournant ainsi définitivement la page de cette Coupe du monde 2023. « On m'a enlevé les plaques il y a quelques jours. C'est pour ça que je suis un peu plus gonflé que d'habitude, mais ça va » a-t-il expliqué ce lundi soir, à l’occasion de La Nuit du Rugby.

Le retour de Dupont se précise

Lors de cette cérémonie, au cours de laquelle Antoine Dupont a raflé le titre de Meilleur joueur du Top 14 ainsi que celui de Meilleur international français, il s’est également confié au sujet de son retour de vacances. « Oui, je commence à pointer de nouveau le bout de mon nez à l’entraînement pour ne pas trop perdre non plus » a déclaré le joueur du Stade Toulousain, qui pour le moment n’a pas rejoué depuis les JO 2024. « Ça me donne envie de revenir avec les copains, j’étais hyper content de retrouver le groupe, l’ambiance, la vie de groupe au quotidien. Cet esprit d’équipe qu’on a à Toulouse, c’est ce qui nous permet aussi de gagner des titres ».