Top 14 : Antoine Dupont fait une grande annonce !

Ce lundi soir, Antoine Dupont a été sacré meilleur international français et meilleur joueur du Top 14 lors de la Nuit du Rugby, fort de ses succès avec le Stade Toulousain mais également l’équipe de France olympique de rugby à 7. Après la cérémonie, la star des Bleus a été interrogée sur son retour à la compétition.

Antoine Dupont a vécu un été mouvementé avec sa parenthèse olympique. Désireux de se lancer au rugby à 7 pour disputer les JO de Paris 2024, la star des Bleus a quitté la capitale avec la médaille d’or autour du cou. Le Stade Toulousain attend désormais de pouvoir retrouver son joueur, et cela arrivera bientôt.

Top 14 : Antoine Dupont a trouvé son porte-bonheur ! https://t.co/LcFsnkawZV pic.twitter.com/OYopp4B2Ch — le10sport (@le10sport) September 21, 2024

Retour « début octobre » pour Antoine Dupont

Sacré lundi soir meilleur international français, et meilleur joueur du Top 14 lors de la cérémonie des récompenses annuelles du rugby français, Antoine Dupont a été interrogé sur son retour à la compétition. « Oui, je commence à pointer de nouveau le bout de mon nez à l’entraînement pour ne pas trop perdre non plus. Ça me donne envie de revenir avec les copains, j’étais hyper content de retrouver le groupe, l’ambiance, la vie de groupe au quotidien. Cet esprit d’équipe qu’on a à Toulouse, c’est ce qui nous permet aussi de gagner des titres », a répondu le demi de mêlée, relancé sur une date précise : « Dans les prochaines semaines, début octobre. »

« Le XV de France, évidemment il me tarde »

Rapporté par La Dépêche, Antoine Dupont s’est également montré impatient de pouvoir retrouver le XV de France. « Oui bien sûr, je l’ai quitté il y a un peu plus d’un an maintenant, ou presque un an, et évidemment il me tarde. Mais déjà, je dois revenir en forme », a indiqué l’international tricolore, heureux de remporter deux nouveaux trophées ce lundi soir : « Je sais que ça commence à faire beaucoup (8 depuis 2017, NDLR). Mais je pense qu’il vaut mieux continuer de regarder devant, on a une génération encore jeune et ambitieuse, et on aura tout intérêt à regarder devant que derrière, ce qu’on a fait. Ça n’aura pas trop d’intérêt dans notre quotidien. »