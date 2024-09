Rugby - Scandale raciste : Jaminet revient déjà !

Arnaud De Kanel

Suspendu à la suite de son dérapage raciste sur les réseaux sociaux, Melvyn Jaminet n’a pu que suivre de loin le coup d’envoi du Top 14. Malgré sa suspension, l'arrière français a effectué son retour au centre d'entrainement du RCT ce jeudi. Il s'est entrainé en marge du groupe.

Le XV de France aura vécu un été terriblement agité. En plus de l'affaire Jégou-Auradou, un scandale a éclaté avec Melvyn Jaminet après que ce dernier ait posté une vidéo de lui en proférant des insultes à caractère raciste. « Je pense qu’il y a une incompatibilité entre les propos de ce type et le fait de porter le maillot de l’équipe de France. Le maillot de l’équipe de France, c’est un certain nombre de droits et aussi beaucoup de devoirs », avait notamment réagi Florian Grill. Suspendu 34 semaines par la FFR et le RC Toulon, l'arrière a logiquement manqué le début de saison de son club en Top 14. Cependant, il a repris l'entrainement ce jeudi.

«Melvyn a débuté une préparation physique spécifique, menée à l’écart du groupe professionnel»

Le RC Toulon a d'ailleurs communiqué à ce sujet, indiquant qu'il restait en marge du groupe. « Melvyn a débuté une préparation physique spécifique, menée à l’écart du groupe professionnel. En parallèle de cette reprise physique, Melvyn Jaminet a rencontré l’ensemble des joueurs de l’effectif ainsi que le staff administratif Rouge & Noir. Il a pu ainsi s’exprimer et échanger avec eux dans le cadre de cette réintégration progressive », indique le club varois. Plusieurs activités d’intérêt général remplaceront huit de ses 34 semaines de suspension et elles seront bientôt effectuées.

«Melvyn Jaminet sera amené à réaliser plusieurs actions sociétales»

« Durant les prochaines semaines, Melvyn Jaminet sera amené à réaliser plusieurs actions sociétales qui entrent dans le plan de réhabilitation que le Rugby Club Toulonnais et la Fédération Française de Rugby lui ont proposé et auquel il a pleinement souscrit », a ajouté le RC Toulon.