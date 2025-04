Zinedine Zidane, la surprise que personne n’a vu venir ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane est à la recherche d’un nouveau défi. Voilà que celui-ci pourrait arriver en 2026. En effet, depuis que Didier Deschamps a annoncé son départ de l’équipe de France après la Coupe du monde, tout le monde espère voir Zizou reprendre les Bleus. Mais rien n’est encore acté. De quoi laisser la porte ouverte à une potentielle surprise pour l’avenir de Zidane ?

Sélectionneur de l’équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps a d’ores et déjà programmé son départ. En effet, il l’a annoncé, il quittera le banc des Bleus à l’issue de la prochaine Coupe du monde, en 2026. Si l’échéance est encore lointaine, on se demande d’ores et déjà qui sera le prochain à s’asseoir sur le banc de l’équipe de France. Plusieurs noms sont évoqués, mais les yeux se tournent principalement vers Zinedine Zidane, lui qui n’attend que ça depuis un moment maintenant. Zizou et les Bleus, ça pourrait donc enfin avoir lieu…

« J’aimerais bien le voir dans un grand club »

Il n’empêche que tout était encore possible concernant le prochain sélectionneur de l’équipe de France, y compris à propos du choix de Zinedine Zidane. Sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia a même fait part de son envie de voir Zizou reprendre plutôt un club. « Zizou, c’est quand même incroyable. Il a fait 3 Ligues des champions de suite, c’est fou. Ce serait bien qu’il reprenne du service, parce que ça commence à faire… S’il n’a pas repris, c’est qu’il n’a pas trouvé le projet qui lui allait bien. Il a eu des grands clubs qui l’ont sollicité. Il ne s’exprime pas beaucoup donc on ne peut pas trop savoir ce qu’il pense. Ça lui manque. C’est bien, ça veut dire qu’il est motivé pour reprendre. J’aimerais bien le voir dans un grand club pour qu’il s’exprime à nouveau, ailleurs qu’au Real Madrid », a-t-il confié pour Carré.

Quel prochain défi pour Zidane ?

Et si Zinedine Zidane reprenait plutôt un club à défaut de succéder à Didier Deschamps en équipe de France ? Depuis 2021, le champion du monde 98 n’a jamais manqué de sollicitations. Pourrait-il revenir au Real Madrid remplacer Carlo Ancelotti ? Le nom de Zizou circule également régulièrement à Marseille en cas de rachat de l’OM. On a également parlé de lui à la Juventus ou même en Angleterre. A moins que Zidane ne décide de reprendre une autre sélection plutôt que l’équipe de France ?

Alors, aura-t-on le droit à une surprise pour l’avenir de Zinedine Zidane ?