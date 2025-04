Zidane pète les plombs, «ils lui en veulent encore» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tout le monde s’en rappelle encore, en 2006, en finale de Coupe du monde face à l’Italie, Zinedine Zidane avait complètement pété les plombs. En effet, le numéro des Bleus avait été exclu suite à un coup de tête sur le torse de Marco Materazzi. Un geste qui fait encore parler aujourd’hui et voilà que certains joueurs de l’équipe de France de l’époque auraient toujours la dent dure contre Zidane.

Après le sacre de 1998, il aura donc fallu attendre 2018 pour voir l’équipe de France ajouter une deuxième étoile à son maillot. Mais voilà que cette deuxième Coupe du monde aurait pu arriver bien avant pour les Bleus. Ça aurait notamment pu être le cas en 2006 et cette défaite en finale aux tirs au but contre l’Italie. Le dénouement a été cruel d’autant que la fin aurait pu être différente si Zinedine Zidane n’avait pas disjoncté. En assénant un coup de tête à Marco Materazzi, Zizou a été exclu. Changeant alors le cours du match ?

« Il y a Zidane qui est triste et effondré »

On ne saura jamais ce qui serait arrivé si Zinedine Zidane n’avait pas été exclu face à l’Italie. De quoi garder une certaine rancoeur chez certains joueurs de l’équipe de France de l’époque ? C’est ce qu’a expliqué Gaël Givet. Pour Le Podcast des Légendes, rapporté par Girondins4Ever, il a expliqué à propos du geste de Zidane : « On est tous un peu effondrés… Il y a Zidane qui est triste et effondré… Il y a certains joueurs, qui n’ont pas vu les images, qui lui en veulent un peu, qui ne comprennent pas, d’autres qui le soutiennent aussi… Tout se mélange, et ça fait une ambiance un peu bizarre. On est à chaud, on sort d’une finale de Coupe du Monde, donc c’est une ambiance un peu bizarre, un peu lourde… Il n’y a pas de bruit, pas de son, jusqu’à ce que le Président rentre. Au bout de cinq-dix minutes, tout le monde va à la douche et ça commence à bouger, mais pendant trois ou quatre minutes, c’est très calme ».

« Il y en a certains qui lui en veulent, qui lui en ont voulu, qui lui en veulent encore »

« En fait, ce qui s’est passé, c’est qu’il y a 95 ou 100% des gens qui ne savent pas ce qui s’est passé. Personne ne l’a vu. Il a pris son carton rouge, mais on ne sait pas ce qu’il s’est passé. C’est après, en rentrant à l’hôtel, on rentre tous dans nos chambres, et là on allume la télé, et on voit l’image… Quand on redescend et qu’on se retrouve tous, on a presque des fous-rires, ‘mais qu’est-ce qu’il a fait ?’ (rires). En tout cas, pour ma part, c’est impossible de lui en vouloir de quoi que ce soit, parce que je suis sûr et certain que s’il n’avait pas été là, on n’aurait pas été en finale, donc… C’est réglé. Après, c’est à son image, exceptionnelle… Il aurait dû finir sa carrière sur un Ballon d’Or, et il finit sur un coup de boule en finale de Coupe du Monde… Voilà. Ça s’est passé comme ça. Je sais qu’il y en a certains qui lui en veulent, qui lui en ont voulu, qui lui en veulent encore, mais bon… En tout cas, moi, c’est impossible de lui en vouloir », a poursuivi Givet à propos de ce geste de Zidane en finale de Coupe du monde 2006.