Zidane va revenir, Il vend la mèche en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Entraîneur français de renom, Rudi Garcia occupe depuis quelques semaines à peine le poste de sélectionneur de la Belgique. L'ancien coach de l'OM et de l'OL s'est exprimé sur la succession du poste de Didier Deschamps l'année prochaine, une place déjà prise selon lui.

En 2026, à l'occasion de la Coupe du monde, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'Equipe de France après 14 ans de bons et loyaux services. Sans surprise, c'est Zinédine Zidane qui est logiquement pressenti pour prendre sa succession mais pour le moment le dossier traîne en longueur et rien n'a été validé. Pour Rudi Garcia, c'est déjà fait.

Zidane bientôt à la tête des Bleus ?

Ce ne serait pas du tout une surprise de retrouver Zinédine Zidane en tant que sélectionneur de l'Equipe de France. Tout laisse à croire qu'il faut patienter avant l'annonce officielle. « Prendre les Bleus pour l’après-Deschamps ? Je crois que non, je pense que la place est déjà prise. Zidane ? Vous êtes les premiers à le dire. Ça paraît logique » confie Rudi Garcia au Canal Football Club.

Garcia défend Deschamps

Parfois critiqué, Didier Deschamps aura connu une magnifique carrière au poste de sélectionneur des Bleus, l'occasion pour Rudi Garcia de lui rendre hommage. « Juste en profiter pour dire… Je crois que ça fait treize ans que Didier (Deschamps) est à la tête des Bleus, je pense que c’est l’un des meilleurs entraîneurs de la planète, quand on gagne en France une Coupe du monde, qu’on fait la finale quatre ans après, voilà. Je dis ça car il a été beaucoup critiqué et je me suis beaucoup énervé devant ma télé ou mes journaux, à lire ce qui pouvait être dit sur l’un des meilleurs coach, et il est Français » dit-il.