«Neymar au PSG», le rêve fou de ce joueur de Deschamps !

Alexis Brunet

Avant de revenir à Santos, Neymar a fait les beaux jours du PSG pendant plusieurs années. À Paris, le Brésilien a étalé sa classe avec de nombreux buts, mais également des passes décisives grâce à sa superbe vision de jeu. Une qualité que rêverait d’avoir le joueur de l’Inter Milan Marcus Thuram, particulièrement fan de l’ancien Parisien.

À l’été 2017, le PSG avait décidé de frapper un grand coup sur le marché des transferts. Le club de la capitale s’était offert Neymar contre un chèque de 222M€. Une somme folle, qui fait encore aujourd’hui du Brésilien le joueur le plus cher de l’histoire.

Neymar a régalé au PSG

Si beaucoup de supporters du PSG n’ont pas aimé le passage du Brésilien à Paris, notamment en raison de ses blessures et de son amour pour le club qui était loin d’être immense, l’attaquant a toutefois prouvé qu’il était un génie du ballon rond. L’ancien Barcelonais a empilé les buts lors de son aventure parisienne, mais également les passes décisives.

Marcus Thuram veut être comme Neymar au PSG

Neymar a donc régalé de nombreux fans de football lors de son passage au PSG, à commencer par Marcus Thuram. Lors d’une interview pour Onze Mondial, le joueur de l’équipe de France a déclaré qu’il souhaitait notamment s’inspirer du Brésilien au niveau de la vision de jeu. « Mon rêve, c’est d’entrer sur le terrain et d’avoir une vision du jeu comme si je regardais le terrain d’au-dessus. Et comme ça, impossible de faire des mauvais choix, 100% de réussite, 100% de bons choix, 100% de tout. Si je pense que c’est possible ? Tout est possible. Neymar au PSG, parfois, tu avais l’impression qu’il avait tout vu, tout scanné. Benzema, pareil, il voit tout avant tout le monde. »