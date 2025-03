Giovanni Castaldi : Son prochain coup de cœur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que L'EQUIPE du Soir est à l'antenne du lundi au vendredi ainsi que le dimanche, la talk de La Chaîne L'EQUIPE débarque également le samedi à partir de ce week-end avec Giovanni Castaldi à la présentation. Ce dernier évoque d'ailleurs son rôle dans l'émission avec ses prises de position à venir et ses coups de gueule et coups de cœur.

A partir de ce week-end, L'EQUIPE du Soir sera également le samedi. Présentée par Olivier Ménard du lundi au vendredi et par Carine Galli le dimanche, c'est Giovanni Castaldi qui sera aux commandes le samedi entre 23 heures et minuit et demi. Ce dernier commente d'ailleurs ses ambitions avec cette nouvelle programmation.

L'EQUIPE du soir arrive aussi le samedi

« Il y a une vraie place à prendre ! L'amoureux de sport, qui par exemple rentre d'un dîner, peut avoir envie de se poser pendant une heure et demie pour faire un tour de l'actualité avec nous. Globalement, en semaine et le dimanche, nous sommes très axés foot. Là, l'idée est d'ouvrir vraiment à l'omnisports, en parlant de vélo, du Grand Prix de Formule 1 du lendemain, de rugby, etc », explique-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE, avant d'en dire plus sur son rôle dans l'émission.

«Je n'hésiterai à envoyer un coup de gueule ou un coup de cœur»

« Cela reste L'Équipe du Soir, donc on garde le même concept avec quatre chroniqueurs, un président puis un présentateur pour les infos. L'idée est aussi d'insérer dans le casting des profils un peu plus jeunes, qui ne font pas toujours l'EDS la semaine pour apporter un peu de sang neuf. Les consultants Frédéric Piquionne et Matthieu Dossevi seront amenés à participer, le journaliste Tidiany M'Bo sera aussi un visage du samedi soir ainsi que tous les chroniqueurs historiques bien sûr (Dave Appadoo, Éric Blanc ce samedi), l'idée est de mixer l'ensemble. L'idée de présenter de manière régulière, chaque samedi, m'enchante aussi. C'est un luxe, je vais pouvoir apporter ma patte, mes idées. Moi qui suis parfois chroniqueur, je n'hésiterai pas à intervenir dans le débat pour envoyer un coup de gueule ou un coup de cœur de temps en temps », ajoute Giovanni Castaldi.