Carine Galli touchée, «il parle avec son cœur»

Le cas Adrien Rabiot continue d'être largement commenté. Et pour cause, le milieu de terrain de l'OM a été copieusement sifflé et insulté pour son retour au Parc des Princes. Des banderoles contre Véronique Rabiot ont ainsi déployées dans les tribunes de l'enceinte parisienne. Une situation qui a poussé le joueur formé au PSG à réagir et à parler avec son cœur comme le souligne Carine Galli.

L'enfer était promis à Adrien Rabiot pour son retour au Parc des Princes dimanche soir, et les supporters du PSG ont tenu leurs promesses. En effet, plusieurs banderoles insultantes ont été déployées à l'encontre du joueur, mais également de sa mère ainsi que de son père qui est décédé. Sur Instagram, Adrien Rabiot avait répondu : « Insulter une mère et un père décédé. Tout se paye un jour. Vous ne l’emporterez pas au paradis. Croyez-moi ». Des propos très juste selon la journaliste Carine Galli.

« Son message est très clair, parce que lui pour le coup n’insulte personne et parle avec son cœur et ça s’entend. La maman d’Adrien a raison ; les clubs sont toujours au courant. Ils font semblant de ne pas savoir, ils savent tout. Donc, évidemment que le PSG le savait », estime-t-elle sur le plateau de L'EQUIPE du Soir, avant de poursuivre.

« Et ce n’est pas parce que tu n’es pas à l’origine de la banderole que ce n’est pas grave. Parce que vu que tu acceptes que cette banderole rentre dans le stade, et dans tous les stades de France tu es responsable, le PSG savait très bien la teneur des messages abjects qui seraient envoyés envers la famille d’Adrien Rabiot », ajoute Carine Galli.