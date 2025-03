PSG - OM : Annonce surprise en direct sur la mère de Rabiot !

Alexis Brunet

Adrien Rabiot et Véronique Rabiot ont passé une très mauvaise soirée dimanche soir. L’OM a perdu le Classique face au PSG, mais le milieu de terrain et sa mère ont surtout été beaucoup insultés par le public du Parc des princes. Malgré leur inimitié, Daniel Riolo a envoyé un message de soutien à la maman du joueur et cette dernière lui a d’ailleurs répondu en direct.

Dimanche soir, les supporters du PSG se sont distingués d’une bien mauvaise manière. À l’occasion du Classique, les fans parisiens se sont montrés particulièrement virulents envers Adrien Rabiot, qui faisait son retour au Parc des princes avec le maillot de l’OM.

Véronique Rabiot prise pour cible

Mais Adrien Rabiot n’est pas la seule victime des supporters du PSG. Ces derniers ont également chargé la mère du joueur de l’OM. De nombreux chants insultants envers Véronique Rabiot ont résonné dans le Parc des princes et des banderoles déplacées ont également été aperçues.

La mère de Rabiot répond à Riolo en direct !

Forcément, de nombreux observateurs du football ont eu de la compassion pour Véronique Rabiot. C’est notamment le cas de Daniel Riolo, qui a envoyé un message à la mère du joueur de l’OM. Cette dernière a répondu au journaliste en direct dans l’After Foot, alors qu’ils ne sont pas spécialement amis, notamment en raison d’un procès qui les a opposés par le passé. « Elle m’a répondu de façon classe comme quoi elle appréciait mon soutien et que lorsque certaines limites sont dépassées, on pouvait oublier sur certaines choses. »