Rabiot : Sa mère balance un message choquant !

Dimanche soir, lors du Classique entre l’OM et le PSG, Adrien Rabiot a été la cible de sifflets, mais également d’insultes de la part des supporters parisiens. Mais le milieu de terrain n’a pas été le seul ciblé pour l’occasion, car la mère du joueur a également reçu des messages choquants sur les réseaux sociaux.

Le Classique entre le PSG et l’OM était particulièrement attendu dimanche soir, en raison de l’importance de l’affiche, mais également pour le grand retour d’Adrien Rabiot au Parc des princes. Le milieu de terrain y revenait pour la première fois avec le maillot marseillais et il a donc été ciblé par les supporters parisiens, lui qui a passé de nombreuses années au sein du club de la capitale.

Des insultes et des banderoles offensantes envers Rabiot

Dès son apparition sur la pelouse du Parc des princes, Adrien Rabiot avait été copieusement sifflé par les supporters parisiens. Tout au long du match, le milieu de terrain a été ciblé, que cela soit par des chants offensants ou bien par des banderoles insultantes envers le joueur de l’OM, mais également sa famille. Sa mère a été particulièrement visée, mais également son père, qui est malheureusement décédé dès suite d’une grave maladie en 2019.

« Son père va se retourner dans sa tombe »

À la suite de ces évènements, Véronique Rabiot est revenue sur le sujet dans les colonnes de L’Équipe. La mère du joueur de l’OM a notamment affirmé avoir reçu de nombreux messages sur les réseaux sociaux, dont un particulièrement choquant, concernant le père du milieu de terrain, décédé en 2019. « Les banderoles, on ne les voyait pas à la télé, mais on me les a envoyées. Les chants, en revanche, je les ai très bien entendus. J'avais demandé à des gens que je connais, présents au Parc, de me prévenir. Je savais très bien qu'il y aurait des banderoles. J'avais reçu des messages sur les réseaux sociaux, notamment un qui disait : "On t'attend, toi et ton fils. Vous allez avoir le traitement que vous méritez et son père va se retourner dans sa tombe. »