Quatre joueurs libérés, le PSG n'a pas eu le choix !

Pour ce rassemblement de l'équipe de France, Didier Deschamps a convoqué quatre joueurs du PSG : Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Interrogé sur l'intérêt du club rouge et bleu de libérer ses protégés pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, Harold Marchetti - journaliste du Parisien - a lâché une explication claire.

Qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, l'équipe de France de Didier Deschamps doit se frotter à la Croatie. En effet, les Bleus se déplacent à Split ce jeudi soir, avant d'accueillir leur adversaire au Stade de France trois jours plus tard.

Deschamps a convoqué quatre joueurs du PSG

Pour ces deux grands rendez-vous, Didier Deschamps a fait appel à quatre joueurs du PSG au total : Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Lors d'un chat avec des internautes, Harold Marchetti - journaliste du Parisien - a fait clairement savoir que le club de la capitale était contraint de céder ses protégés à l'équipe de France.

«Les clubs ont l'obligation de libérer leurs joueurs»

« Pourquoi laisser partir des joueurs du PSG pour un France-Croatie dont tout le monde se fout, au risque de voir des joueurs du PSG se blesser alors qu'ils sont aux portes de la finale de la Ligue des champions ? Même si l'on peut toujours discuter de l'importance de la Ligue des Nations, une compétition mise sur pied pour meubler les traditionnelles périodes de matchs amicaux, celle-ci octroie un titre. Et vous connaissez comme moi les joueurs, sur un CV, une ligne de plus ça n'a rien d'anodin. De toutes les manières, sauf à prétexter d'une pseudo-blessure, les clubs ont l'obligation de libérer leurs joueurs. Donc les sélectionneurs ont toute latitude pour choisir le groupe le plus compétitif possible. Après, se pose, bien sûr, la gestion des temps de jeu durant les deux matchs », a précisé Harold Marchetti, spécialiste des Bleus au sein du service sports du Parisien.