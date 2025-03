Deschamps - «racisme anti-maghrébins» : L’énorme coup de gueule !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps a offert son premier rassemblement avec l’équipe de France A à Désiré Doué (19 ans). Il n’en a cependant pas du tout fait de même avec Maghnes Akliouche et Rayan Cherki. Un complot anti-maghrébin a été dénoncé par Karim Zéribi. De quoi faire sortir Pierre Ménès de ses gonds.

Bien que leurs performances avec l’OL et l’AS Monaco pourraient leur permettre de toquer à la porte de l’équipe de France A, Rayan Cherki et Maghnes Akliouche ont tous deux été appelés qu’en Espoirs jeudi dernier. En effet, Didier Deschamps a fait le choix de ne pas leur offrir leur première convocation avec les Bleus, au contraire de Désiré Doué qui convainc son monde au PSG dernièrement.

«Quels sont leurs points communs ? Ils sont Franco-Algériens»

Une injustice du point de vue de Karim Zéribi qui a laissé entendre une certaine forme de discrimination envers les Maghrébins de la part du sélectionneur Didier Deschamps. « Je pense que Deschamps a un problème avec les Algériens. Je vais mettre les pieds dans le plat. Rayan Cherki et Maghnès Akliouche ? Si tu ne les sélectionnes pas et que tu invites des joueurs en méforme, qui reviennent de blessure ou qui ne sont pas des titulaires indiscutables, c’est que tu as un problème avec ces garçons. Et quels sont leurs points communs ? Ils sont Franco-Algériens ».

«Franchement, aller prêter à Didier Deschamps une forme de racisme»

Une accusation qui ne passe pas du tout auprès de Pierre Ménès. L’ancien consultant de Canal+ et journaliste de L’Équipe a pesté sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot. « Si je dois écouter toutes les conneries que raconte Karim Zéribi sur les sujets où on lui tend un micro, ce sera un boulot à plein temps. Ce mec n’est là que pour la propagande, qui est très certainement aux ordres d’une force politique étrangère. Tout ce qu’il dit est insignifiant, encore plus dans une matière qu’il ne maîtrise pas, le football. Effectivement, on peut noter que Cherki et Akliouche ne sont pas sélectionnés. Mais Doué est originaire de Côte d’Ivoire… Franchement, aller prêter à Didier Deschamps une forme de racisme quand tu vois Deschamps qui présente une équipe de France avec onze joueurs noirs. Ou alors c’est juste du racisme anti maghrébin ? C’est usant… ».