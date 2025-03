PSG - OM : Rabiot insulté, Pierre Ménès répond avec une punchline !

Alexis Brunet

Dimanche soir, l’OM se déplaçait sur la pelouse du PSG en clôture de la 26ème journée de Ligue 1. Les coéquipiers de Valentin Rongier se sont inclinés trois buts à un et Adrien Rabiot a passé une sale soirée. Le milieu de terrain était la cible de sifflets de la part des supporters parisiens, mais rien de vraiment méchant selon Pierre Ménès.

Après sa défaite face au RC Lens, l’OM comptait retrouver le chemin de la victoire face au PSG ce week-end. Malheureusement, les Marseillais se sont heurtés à un mur, car le club de la capitale impressionne dernièrement, et les joueurs de Luis Enrique se sont donc imposés trois buts à un.

Rabiot a été pris pour cible

Les Marseillais ont donc vécu une sale soirée, mais Adrien Rabiot encore plus. Pour son grand retour au Parc des princes, avec le maillot de l’OM, le milieu de terrain a été pris pour cible par les supporters parisiens qui l’ont sifflé tout le long de la rencontre. Certaines banderoles offensantes ont également été déployées, visant le joueur, mais également sa mère ou bien même son père décédé en 2019 d’une grave maladie.

« Ça reste un stade de foot »

Forcément, ce traitement réservé à Adrien Rabiot a choqué de nombreuses personnes. Ce n’est pas le cas de Pierre Ménès qui a trouvé cela presque normal, car ces ambiances sont courantes dans les stades de football. « Un match qui, compte tenu de tout ce qu’on pouvait craindre, s’est déroulé de façon correcte. Il y a eu quelques banderoles insultantes, mais on ne peut pas non plus demander aux stades de foot de se transformer en opéra ou en café-concert. Ça reste un stade de foot avec ses excès et, quelque part, avec sa liberté d’expression », a déclaré le journaliste sur sa chaîne YouTube. Un avis pas forcément partagé par tout le monde, car la rencontre entre le PSG et l’OM a plusieurs fois failli être interrompue en raison de chants hostiles à Adrien Rabiot.