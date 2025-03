Greenwood - OM : Le malaise confirmé en direct !

Alexis Brunet

L’été dernier, l’OM avait décidé de miser gros sur Mason Greenwood, qui devait devenir la nouvelle star de l’attaque marseillaise. L’ancien joueur de Manchester United a réussi de très bons débuts, mais dernièrement, il joue moins. Roberto De Zerbi lui fait moins confiance, car il n’en ferait pas assez à l’entraînement, d’après Daniel Riolo.

Encore une fois, l’OM n’a pas réussi à s’imposer contre le PSG. Le club phocéen s’est incliné trois buts à un à cause d’Ousmane Dembélé, de Nuno Mendes et d’un csc de Pol Lirola. Côté marseillais, c’est Amine Gouiri qui a un temps redonné espoir à ses coéquipiers.

Mason Greenwood est entré en fin de match

Face au PSG, Roberto De Zerbi avait décidé d’aligner une attaque composée de Gouiri, Rabiot et Nadir. Le coach de l’OM avait donc décidé de mettre Mason Greenwood sur le banc, alors que ce dernier est le meilleur buteur marseillais depuis le début de la saison. Une décision qu’aurait prise l’entraîneur italien car le buteur anglais ne se serait pas montré assez investi à l’entraînement ces derniers temps.

« Je trouve que le message envoyé est fort »

Déjà contre le RC Lens, Mason Greenwood n’avait pas débuté le match et il n’était entré qu’à la mi-temps. Un certain malaise est donc en train de s’installer et selon Daniel Riolo qui s’est exprimé dans l’After Foot, Roberto de Zerbi a fait un choix particulièrement fort en mettant le buteur de l’OM encore une fois sur le banc. « Qu’il y ait ce gros match là, prime time au Parc, et t’es pas encore là, ça veut dire quoi ? Que cette semaine à l’entraînement t’as rien montré de mieux ? Ça veut dire que t’as pas réagi et que t’as pas montré à ton entraîneur que tu méritais ? Je trouve que le message envoyé est fort quand même. » Reste à voir si le coach marseillais se décidera à titulariser de nouveau l’Anglais lors de la prochaine journée contre le Stade de Reims.