Rabiot : Le gros dérapage du PSG

Alexis Brunet

Dimanche soir, l’OM se déplaçait au Parc des princes pour le dernier Classique de la saison et Adrien Rabiot faisait donc son retour dans son ancien stade. Le milieu de terrain a été particulièrement ciblé par les supporters parisiens et il y a eu quelques dérapages. Une banderole insultante vis-à-vis du père du joueur décédé d’une grave maladie en 2019 a notamment été déployée.

L’été dernier, Adrien Rabiot avait surpris tout le monde. Après cinq saisons du côté de la Juventus de Turin, le Français avait décidé de faire son retour en France, du côté de l’OM. Un choix surprenant, car le milieu de terrain a passé de nombreuses années au PSG.

Un message de soutien à Adrien Rabiot, qui mérite sûrement plusieurs banderoles parisiennes pour sa trahison sportive, mais certainement pas une banderole insultante pour son défunt père qui a longuement souffert.



Qu’il repose en paix. 🤍 pic.twitter.com/g2gwnCPmu8 — SPORTS ZONE (@SportsZone__) March 16, 2025

Rabiot particulièrement ciblé lors du Classique

Ce dimanche soir, l’OM se rendait au Parc des princes pour y affronter le PSG et c’était donc l’occasion pour le public parisien de retrouver son ancien joueur et de lui souhaiter la bienvenue. Comme attendu, le milieu de terrain a été particulièrement ciblé par les supporters parisiens qui l’ont sifflé lors de chaque touche de balle et qui ont déployé des banderoles contre lui.

Une banderole insultante contre le père de Rabiot

Adrien Rabiot était donc ciblé par les supporters du PSG, mais également d’autres membres de sa famille. Les fans parisiens ont chahuté également la mère du joueur de l’OM avec des chants insultants et des banderoles. Plus grave encore, les supporters du club de la capitale ont déployé une banderole insultante envers le père du Français, qui est décédé en 2019 des suites d’une grave maladie. D’après les informations de L’Équipe, cette dernière a toutefois été rapidement retirée par les stadiers.