F1 : Hamilton, sa relation compliquée

Dimanche à Melbourne, Lewis Hamilton a pris le départ de son premier Grand Prix au volant d'une Ferrari. Et tout ne s'est pas parfaitement déroulé, notamment dans sa communication avec son ingénieur de course. Il faut dire qu'après avoir mis fin à une longue relation avec Peter Bonnington, le septuple champion du monde doit reprendre tous ses repères. Une relation compliquée pour le moment avec Riccardo Adami.

A Melbourne, tous les regards étaient tournés vers Lewis Hamilton qui prenait part à son premier week-end de course chez Ferrari. Seulement 10e à l'arrivée, le septuple champion du monde était forcément déçu, mais le processus d'apprentissage de sa monoplace se poursuit. Mais pas seulement. En effet, le Britannique doit également apprendre à travailler avec un nouvel ingénieur de course à savoir Riccardo Adami, ce qui n'est pas évident après une collaboration riche en succès avec Peter Bonnington chez Mercedes. D'ailleurs, plusieurs communications radios entre Lewis Hamilton et l'ingénieur italien pendant la course ont prouvé que la relation était assez difficile pour le moment. Mais le Britannique assure qu'ils vont travailler pour aller dans le bon sens.

F1 - Ferrari : Lewis Hamilton a vécu un calvaire !

Hamilton gère sa relation avec son nouvel ingénieur

« Je pense que nous apprenons à nous connaître, petit à petit. Après ça, nous téléchargerons [les communications], nous passerons en revue tous les commentaires, les choses que j'ai dites, et vice versa. Et en général, je ne suis pas du genre à aimer recevoir beaucoup d'informations pendant la course, à moins que j'en aie besoin ou que je l'aie demandé. Mais il a fait de son mieux aujourd'hui, et nous allons aller de l'avant », promet-il dans des propos rapportés par Motorsport, avant de revenir sur le quiproquo stratégique lorsque la pluie est arrivée en fin de course.

«Nous apprenons à nous connaître»

« Ils m'ont juste dit que c'était une courte averse. Donc je me suis dit 'je vais tenir en piste'. Et le reste de la piste était sec. Donc, je me disais 'je vais rester en piste le plus longtemps possible, je peux garder [la voiture] sur la piste'. Et puis, ils ne m'ont pas dit que plus [de pluie] arrivait. Tout d'un coup, il pleuvait plus. Donc je pense qu'au final, il m'a juste manqué ce petit morceau d'information », ajoute Lewis Hamilton.