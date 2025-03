F1 - Red Bull  : «Tout est fini», terrible annonce après l’humiliation

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Effondré après son crash lors du tour de formation du Grand Prix d’Australie, Isack Hadjar a reçu le soutien de ses dirigeants, notamment de Christian Horner. La réaction d’Helmut Marko, conseiller de l’écurie Red Bull, a été beaucoup plus froide. Le rookie français n’aura pas le droit à l’erreur lors de la prochaine course, en Chine.

Isack Hadjar s’est positionné dans sa monoplace rempli d’ambitions. Celles-ci se sont vite envolées, avant même le début du Grand Prix d’Australie. Le Français s’est crashé durant le tour de formation, avant de s’effondrer sous son casque, réconforté par le père de Lewis Hamilton. Un moment jugé comme « gênant et embarrassant » par Helmut Marko, conseiller sportif de l’écurie Red Bull.

Il monte au créneau pour Hadjar

Mais tout au long de ce dimanche, Hadjar a reçu des messages de soutien. « Je n’aurais pas pleuré moi-même mais c’est un moment très difficile pour un jeune pilote. C’était sa première course, et jusque-là, il avait réalisé une performance fantastique. Et puis, c’est terrible de décevoir son équipe à la fin. Chez Red Bull, on a vite peur de son avenir, vu la réputation d’Helmut. Et honnêtement, je ne vois pas ce qu’il y a de gênant à pleurer » a confié Ralf Schumacher, ancien pilote F1.

« On regarde vers l’avenir »

Red Bull a également pris la défense d’Hadjar. « C’était assez déchirant de le voir si effondré, vous savez, pour son premier Grand Prix. Je pense que le point positif qu’il doit retenir de ce week-end est sa très bonne performance lors des essais libres et des qualifications.On oublie que ces gars-là ne sont que des enfants, et il y a évidemment beaucoup d’émotion pour lui, mais je pense que lorsqu’il se remettra en question, il tirera beaucoup de points positifs » a confié le boss Christian Horner. PDG de Racing Bulls, Peter Bayer espère désormais une réaction en Chine. « Je pense que cela peut arriver à n’importe qui dans ces conditions. Une petite erreur, même minime, et tout est fini. Maintenant, on regarde vers l’avenir. Nous avons une autre course la semaine prochaine » a-t-il lâché dans des propos rapportés par Motorsports.