A Melbourne, Ferrari n’a pas été inspiré au cœur des intempéries australiennes au vu du classement de Lewis Hamilton (10ème) et de Charles Leclerc (8ème) au Grand Prix d’Australie, le premier de la saison 2025. Pendant la course, le pilote monégasque s’est d’ailleurs retrouvé dans une situation cocasse avec un cockpit qui se remplissait peu à peu d’eau et l’a notifié à son équipe. La réponse de l’ingénieur Ferrari, entraînant la surprise et une punchline de Leclerc, a crée un moment humoristique sur la toile.

Ce dimanche 16 mars sonnait le coup d’envoi de la nouvelle saison de Formule 1 sur le circuit de l’Albert Park de Melbourne. Les conditions météorologiques n’ont pas été clémentes pour les 20 pilotes du paddock. Seulement 14 d’entre eux ont d’ailleurs franchi la ligne d’arrivée de ce Grand Prix d’Australie. Carlos Sainz Jr, Fernando Alonso ou encore le rookie de Racing Bulls Isack Hadjar pour ne citer qu’eux ont été contraints d’abandonner après des sorties de piste.

Just adding 'comedian' to Charles Leclerc's CV 😅👇



Leclerc 📻: "I have the seat full of water"

Engineer 📻: Must be the water"

Leclerc 📻: "I'll add that to the words of wisdom"#F1 #AusGP pic.twitter.com/694Mx6AB0P — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

Charles Leclerc en difficulté à Melbourne

Vice-championne du monde constructeurs, la Scuderia Ferrari n’a pas connu une journée pleine de réussite, au contraire. Ses pilotes Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont dû se contenter des 10èmes et 8èmes positions au classement final du Grand Prix d’Australie rythmé par les intempéries, les accidents et les Safety Cars. Après la course, le nouveau tandem de pilotes de la mythique équipe italienne n’a pas manqué de faire part de sa déception quant à leurs prestations personnelles et les performances de la monoplace.

« Très honnêtement, ça aurait pu être mieux sans mon erreur, à la sortie du virage 11. Beaucoup sont partis à la faute mais ce n'est pas une excuse, il faut que je sois meilleur que les autres et je ne l'ai pas été aujourd'hui. C'est la première chose à pointer du doigt. Ensuite, il faut qu'on regarde, il y avait quelques trucs à mieux faire », reconnaissait Charles Leclerc au micro de Canal+ dans des propos relayés par L’Équipe dimanche matin.

L’ingénieur Ferrari choque Leclerc : «J’ajouterai ça aux paroles de sagesse»

En parallèle, Charles Leclerc a eu un échange plutôt cocasse avec son ingénieur de course en plein Grand Prix d’Australie. Le Monégasque était surpris de témoigner d’une grande quantité d’eau dans son cockpit au niveau du siège de sa monoplace Ferrari et n’a pas manqué d’alerter son équipe. « J’ai le siège rempli d’eau, mais rempli d’eau ! ». L’ingénieur en question n’a pas semblé alarmé par la situation en rétorquant tout simplement : « Ça doit être de l’eau ». Bouche bée face à cet argument coulant de source, Leclerc a ironiquement répondu : « J’ajouterai ça aux paroles de sagesse ».

Le compte X de la Formule 1 s’invite à la fête

Une discussion lunaire qui semble avoir amusé le service communication de la Formule 1 au vu du post publié sur X par le compte F1. Sur le réseau social, la légende de la publication est la suivante : « Ajout à l’instant de la mention « comédien » au CV de Charles Leclerc ». Un échange qui a fait beaucoup de bruit sur la toile, engendrant de nombreux détournements.