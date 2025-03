F1 : Gasly raconte sa première fois !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La bataille entre Lando Norris et Max Verstappen est lancée. Lors du premier acte en Australie, la victoire est revenue au Britannique. Premier français, Pierre Gasly a pris la onzième place au volant de son Alpine. Au micro de Canal +, il a évoqué ses sensations durant ce premier Grand Prix de la saison.

Après une dernière saison catastrophique, Alpine est de retour sur piste avec l’envie de faire mieux. Pour son premier Grand Prix dans sa nouvelle monoplace, Pierre Gasly a pris une prometteuse onzième place en Australie. Certes, le Français ne repart avec aucun point, mais cette place laisse augurer quelques promesses. Mais après la fin de la course, Gasly a reconnu quelques soucis avec sa monoplace.

Gasly évoque un problème

« On a les freins qui se sont éteints à l'avant pendant le dernier Safety Car. Je n'avais plus de freins avant. Je ne pouvais plus freiner pendant les deux derniers tours. C'est dommage, c'est une course folle, on prend des risques, on fait toute la course dans les points. On a pris une décision et ce n'était malheureusement pas celle qui ramenait le plus de points alors qu'à ce moment-là on était devant Antonelli, Stroll et Hülkenberg » a lâché Gasly au micro de Canal +.

Le Français annonce la couleur

Désormais, la tête est tournée vers le prochain Grand Prix, en Chine (23 mars). « C'est dommage, après, on ne va pas se retourner la tête. Ça aurait été bien de commencer la saison avec des points, mais voilà, on était dans le wagon du top 10 pendant toute la course. Je pense qu'on sait qu'il y a de la performance. Par contre j'ai eu beaucoup de problèmes de freins donc c'est quelque chose qu'il va falloir régler pour le week-end prochain et le reste de la saison » a confié Gasly. A noter que son partenaire Jack Doohan a abandonné.