F1 : Jacques Villeneuve attaqué sur Instagram, grosse polémique sur Canal+ !

Dimanche, pour le premier Grand Prix de la saison, Isack Hadjar a connu des débuts très compliqués en F1. Le pilote français s'est effectivement retrouvé dans le mur durant le tour de formation, une situation très gênante qui lui a valu de lourdes critiques de la part de Jacques Villeneuve. Des critiques qui ont clairement fait réagir sur les réseaux sociaux.

Comme Gabriel Bortoletto et Kimi Antonelli, Isack Hadjar prenait son premier départ en F1 dimanche dernier à Melbourne. Dans des conditions extrêmes, le pilote Racing Bulls n'a toutefois pas pu prendre part à la course. Et pour cause, dès le tour de formation, il a fini dans le mur. Une situation très gênante puisqu'il a perdu le contrôle de sa monoplace à petite allure. C'est évidemment très embarrassant pour une première course, surtout dans le giron Red Bull où Helmut Marko n'est pas réputé pour sa patience avec les pilotes.

Villeneuve craque en direct

Une sortie piste évidemment commentée en direct sur Canal+, diffuseur de la F1 en France. Et les propos de Jacques Villeneuve ont pu choquer. Consultant pour la chaîne cryptée, le champion du monde 1997 n'a pas été tendre : « C’est un réveil. On arrive en F1, on veut faire la star et le caïd et ça remet tout de suite en place… ». Julien Fébreau a tenté de rapidement réagir en assurant qu'il ne pensait pas « qu’Isack Hadjar se soit pris pour une star ou un caïd. Il a juste bien fait son travail jusqu’ici et commis une erreur… ». En effet, le pilote français avait jusque-là réalisé un week-end parfait. Dans le paddock, à son retour au stand, Isack Hadjar a d'ailleurs pu recevoir le soutien d'Anthony Hamilton, le père du septuple champion du monde, ce qui a donné lieu à une magnifique image.

«Tellement mieux qu'un consultant de 53 ans pas capable de comprendre la pression»

C'est d'ailleurs l'image que souhaite retenir Mohamed Bouhafsi. Le journaliste de France Télévisions a effectivement réagi sur Instagram en dénonçant les propos de Jacques Villeneuve sans le citer. « Quelle magnifique attitude du père de Lewis Hamilton qui réconforte Isack Hadjar ! Tellement mieux qu'un consultant de 53 ans pas capable de comprendre la pression d'une première course pour un gamin de 20 ans ! Ne lâche rien Isack, ton destin s'annonce magique », écrit l'ancien journaliste de sport, désormais chroniqueur dans l'émission C à vous sur France 5.