F1 : Hamilton change d’équipe, la folie à 550 000€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C’est l’une des subtilités de l'opération Lewis Hamilton chez Ferrari. Le Britannique a été contraint de changer de marque de montre et d’opter pour un modèle issu du groupe Richard Mille, partenaire de la Scuderia Ferrarri. C’est donc affublé d’un nouvel objet que le pilote a arpenté les rues australiennes.

C’est l’une des curiosités de ce début de saison de Formule 1. Après avoir marqué l’histoire de Mercedes, Lewis Hamilton a réalisé son rêve de gamin en rejoignant la Scuderia Ferrari, marque légendaire qui tente de retrouver les sommets. Mais le premier Grand Prix organisé en Australie n’a pas souri au Britannique. Miné par une stratégie incompréhensible, le septuple champion du monde a pris la dixième place, empochant seulement un point. Au micro de Canal +, Hamilton a reconnu que cette journée n’était pas celle espérée.

F1 - Ferrari : Lewis Hamilton a vécu un calvaire !

➡️ https://t.co/hvH3U6JLKh pic.twitter.com/dVYCyp6WjK — le10sport (@le10sport) March 16, 2025

Hamilton raconte son calvaire

« C'était l'une des journées les plus difficiles, être dans ces conditions pour la première fois sous la pluie, dans cette voiture et avec ce moteur, avec toutes les fonctions de direction à gérer et les nouvelles communications avec les ingénieurs, c'était un énorme défi. J'ai tenu le coup aussi longtemps que j'ai pu, à un moment nous étions en position de nous battre pour le podium en restant sur la piste mais la pluie est arrivée et la situation s'est dégradée » a confié Lewis Hamilton ce dimanche.

Nouveau partenariat pour Hamilton

Habillé de son drap rouge, Hamilton a également arboré sa nouvelle montre de la marque Richard Mille. Selon GQ, les pilotes Ferrari ont l’obligation de porter des montres de cette marque lors des Grands Prix et des événements de représentation liés en raison d’un contrat de partenariat qui lie les deux groupes. Ainsi, le Britannique a porté un tout nouveau modèle : la RM 74-02 Automatique Tourbillon avec un boîtier en Quartz TPT Or, estimée à 550 000€. Auparavant, Hamilton s’affichait avec une montre de la marque Schaffhausen, proche de Mercedes.