F1 : «Très difficile», Hamilton est à bout !

Alexis Brunet

Dimanche matin, la F1 faisait son grand retour après plusieurs mois de pause avec le Grand Prix d’Australie. Une course remportée par Lando Norris et lors de laquelle les pilotes de Ferrari n’ont pas brillé. Lewis Hamilton a notamment fini dixième et l’Anglais n’a pas vécu un très bon moment pour son premier GP avec la Scuderia.

La F1 est enfin de retour. Après une coupure de plusieurs mois, les pilotes ont repris place à l’intérieur de leur monospace ce dimanche pour le premier GP de l’année. La course se déroulait à Melbourne, en Australie, et c’est Lando Norris qui s’est emparé de la première pole position de la saison. Une belle réussite pour McLaren, alors que de son côté Ferrari a eu beaucoup de mal.

« Je suis heureux que ce soit fini »

Ce Grand Prix d’Australie était notamment l’occasion de voir pour la première fois en course officielle Lewis Hamilton au volant d’une Ferrari. Malheureusement, l’Anglais n’a pas eu des débuts de rêve, car il a fini à la dixième place. Vu sa déclaration à l’issue de la course au micro de Canal+, l’ancien pilote Mercedes semble très heureux d’en avoir fini avec cette première épreuve. « C'est un mauvais résultat. Ç'a été une course d'apprentissage, un test, très difficile. Je suis heureux que ce soit fini. Mais je comprends mieux la voiture et je vais maintenant pouvoir effectuer des changements dessus. J'ai réussi à ne pas sortir de la piste, mais je n'avais pas le rythme, j'étais en retrait la plupart du temps. Ce n'est pas ce que j'attendais, mais on avance et on se concentre sur la prochaine course. »

Leclerc est également déçu

Charles Leclerc, l’autre pilote Ferrari, n'a pas fait bien mieux que son coéquipier Lewis Hamilton, car le Monégasque est arrivé huitième. Un résultat notamment dû à une erreur au virage onze, comme l’a déclaré le pilote au micro de Canal+. « Très honnêtement, ça aurait pu être mieux sans mon erreur, à la sortie du virage 11. Beaucoup sont partis à la faute, mais ce n'est pas une excuse, il faut que je sois meilleur que les autres et je ne l'ai pas été aujourd'hui. C'est la première chose à pointer du doigt. Ensuite, il faut qu'on regarde, il y avait quelques trucs à mieux faire. C'est toujours difficile d'avoir la stratégie parfaite dans ces conditions-là et d'anticiper quand la pluie va arriver sur la piste. Il a commencé à vraiment beaucoup pleuvoir à la sortie du dernier virage, j'avais déjà passé les stands donc c'était trop tard pour rentrer. Il ne faut pas qu'on s'en veuille trop pour ça. Moi, je m'en veux pour mon erreur, ça nous a coûté quatre places, donc ça fait mal. »