PSG : Mbappé revient, c’est confirmé !

Dimanche, le Parc des Princes a réservé un accueil très agité à Adrien Rabiot pour son retour à Paris. Mais qu’en serait-il pour Kylian Mbappé ? La question se pose compte tenu que le PSG et le Real Madrid pourraient se retrouver en demi-finale de la Ligue des champions. Daniel Riolo a la réponse à cette question.

Les demi-finales de la Ligue des champions pourraient offrir d'incroyables retrouvailles entre Kylian Mbappé et le PSG. En effet, les Parisiens affrontent Aston Villa et sont dans la même partie de tableau que le Real Madrid qui affronte Arsenal. Et compte tenu de l'accueil réservé à Adrien Rabiot pour son retour au Parc des Princes avec le maillot de l'OM, faut-il s'attendre à une situation pareille pour Kylian Mbappé ? Daniel Riolo a une idée très claire de la réponse.

Riolo annonce la couleur pour un retour de Mbappé au Parc

« Je rappelle qu’il y a eu un barbecue géant organisé par le CUP. Ça n’aurait aucun sens que les supporters du PSG sifflent Mbappé après ce qu’ils lui ont fait pour son départ. Ça aurait très peu de chance sachant ce qu’il s’est passé quand il est parti. Il y a quand même eu une fête au Parc des Princes avec tous les leaders des assos », rappelle-t-il au micro de l'After Foot, avant d'en rajouter une couche sur le départ de Kylian Mbappé.

«Mbappé n’est quand même pas le premier joueur qui quitte un club pour un autre club»

« Mbappé n’est quand même pas le premier joueur qui quitte un club pour un autre club. Et la façon dont ça s’est passé, je sais que la majorité ont encore du mal à le comprendre, mais c’est plus de la faute du PSG que de sa faute à lui. C’est juste une réalité objective. La communication du PSG ? Elle fait beaucoup de mal. J’en sais quelque chose, en terme de harcèlement, ils sont champions du monde. Eux et leurs relais », ajoute Daniel Riolo.