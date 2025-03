Il veut finir sa carrière à l'OM, mais le boss le vire !

Amadou Diawara

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2024, Dimitri Payet espérait finir sa carrière à l'OM. Toutefois, son contrat a finalement été résilié un an plus tôt. Actuel pensionnaire de Vasco da Gama, Dimitri Payet est revenu sur son départ de l'OM, affirmant qu'il n'avait aucune rancoeur envers la direction marseillaise.

Alors que son contrat avec l'OM courait jusqu'au 30 juin 2024, Dimitri Payet a dû partir un an plus tôt. En effet, le club phocéen a résilié son contrat. Lors d'un entretien accordé à Canal + ce samedi, Dimitri Payet est revenu sur son départ douloureux de l'OM.

Payet voulait prendre sa retraite sportive à l'OM

« C’était difficile de quitter un club dans lequel vous êtes bien et que dans votre tête voilà, c’était là où vous croyez que vous allez finir. Presque 10 ans, donc c’est quasiment la moitié de ma carrière, cela n’a pas été tout beau tout rose, mais ce qui en ressort, c’est de l’amour et du respect, je savais que je ne pouvais pas me cacher, que quoi qu’il arrive, je serai toujours remis en question, et que je devrai toujours être performant », a confié Dimitri Payet, avant d'en rajouter une couche.

«Pas de rancœur»

« Il faut accepter la décision qui a été prise par le club donc non pas de rancœur. Après la fin avec Marseille, je n’arrivais pas à me projeter ailleurs. Il fallait un challenge qui valait la peine, je l’ai trouvé avec Vasco », a conclu Dimitri Payet, actuel pensionnaire de Vasco da Gama.