Mbappé : «Un jour, on saura», l’annonce mystérieuse qui fait trembler le PSG

L’année dernière, Kylian Mbappé décidait de quitter le PSG à la fin de son contrat. Un divorce qui ne s’est pas fait en douceur, les deux parties étant toujours en conflit, l’international français réclamant 55M€ de primes et salaires impayés au club de la capitale. Selon le journaliste Daniel Riolo, personne n’a idée de ce qu’il a subi à Paris.

Après un Euro 2024 compliqué et des premiers pas difficiles au Real Madrid, Kylian Mbappé semble se rapprocher de son meilleur niveau ces dernières semaines. En dehors du terrain aussi, cela se ressent et l’attaquant âgé de 26 ans a assumé son rôle de capitaine de l’équipe de France lors de cette trêve internationale, après avoir manqué les deux derniers rassemblements.

« Il finira par le dire quand les affaires seront définitivement rangées »

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur les difficultés rencontrées par Kylian Mbappé, déjà présentes lors de sa dernière saison au PSG. Récemment, le journaliste avait déjà déclaré à propos de son départ que « la façon dont ça s’est passé, je sais que la majorité ont encore du mal à le comprendre, mais c’est plus de la faute du PSG que de sa faute à lui. C’est juste une réalité objective. La communication du PSG ? Elle fait beaucoup de mal. J’en sais quelque chose, en termes de harcèlement, ils sont champions du monde. Eux et leurs relais. »

« Ce qu’on lui a fait subir au PSG, un jour on comprendra ce que c’est »

Selon Daniel Riolo, c’est le traitement que lui a réservé le PSG l’année dernière qui est à l’origine des problèmes de Kylian Mbappé : « Un jour on le saura, enfin moi je le sais et on est plusieurs à le savoir, d’autres ne veulent pas encore le voir mais il finira par le dire quand les affaires seront définitivement rangées, un jour faudra également admettre que l’année qu’il a passée au PSG, depuis un an maintenant, même s’il est milliardaire et qu’il croule sous une tonne d’oseille, ça reste un humain. Ce qu’on lui a fait subir au PSG, un jour on comprendra ce que c’est. »