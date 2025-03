Malmené par le PSG, il rejoint Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Comme Kylian Mbappé qui rompait avec le PSG un an plus tôt au terme de son contrat pour signer au Real Madrid en tant qu’agent libre, Trent Alexander-Arnold devrait en faire de même. Bien que le club merengue ait tenté de l’accueillir dès cet hiver, les dirigeants anglais s’y sont opposés, poussant le défenseur dans les bras du Real Madrid libre de tout contrat.

En ce mois de mars, le PSG a réalisé un exploit en éliminant Liverpool dès les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions, pourtant vainqueur de la saison régulière et sorti donc de cette phase avec le statut de numéro 1. En effet, le 11 mars dernier, à Anfield, Ousmane Dembélé a permis aux hommes de Luis Enrique de refaire leur retard d’un but et de sortir les Reds de la compétition au terme de la séance de tirs au but (4-1). Trent Alexander-Arnold ne soulèvera donc pas une seconde Ligue des champions avec le club du nord de l'Angleterre après celle de 2018/2019.

Liverpool a refusé de se séparer d’Alexander-Arnold cet hiver

En fin de contrat à Liverpool le 30 juin prochain, Trent Alexander-Arnold (26 ans) ne prolongera pas chez les Reds. Fabrizio Romano a annoncé cette semaine le départ de l’international anglais pour le Real Madrid au terme de l’exercice. Une opération qui aurait pu avoir lieu dès le mercato hivernal d’après Guillem Balague. Le journaliste espagnol a affirmé pendant la rubrique Coffee with Guillem que le Real Madrid aurait tenté le transfert surprise du latéral droit… sans succès.

Direction le Real Madrid libre à la Mbappé

D’après les informations de Guillem Balague, Liverpool aurait lâché un refus catégorique au Real Madrid, n’ouvrant la porte à une telle opération en pleine saison sous aucune circonstance. C’est libre de tout contrat, à l’instar de Kylian Mbappé l’été dernier, que Trent Alexander-Arnold débarquera au Real Madrid.